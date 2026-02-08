Starfield per Nintendo Switch 2 potrebbe essere stato cancellato

Bethesda potrebbe essere in difficoltà con lo sviluppo di Starfield per Nintendo Switch 2. Il gioco, infatti, è in una fase complicata e potrebbe anche non arrivare sul mercato, almeno stando a nuove informazioni svelate dall'insider Shinobi602. Le difficoltà di sviluppo e problemi di budget, anche legati alle stime di vendita della versione del gioco per console Nintendo potrebbero mettere al rischio l'uscita. Ecco cosa sta succedendo.

Starfield non arriverà su Switch 2?

Il debutto di Starfield su PS5 è atteso per i prossimi mesi, con un lancio che potrebbe avvenire, probabilmente, nel corso del mese di aprile o comunque durante la primavera.

Nel frattempo, lo sviluppo della versione per Switch 2 si sarebbe impantanato a causa di problemi tecnici e difficoltà di vario tipo di cui, però, non ci sono dettagli precisi.

La versione del gioco per console Nintendo potrebbe essere stata rimandata di qualche mese (con un lancio nella seconda metà del 2026 se non oltre) oppure essere stata cancellata del tutto.

La scelta potrebbe essere legata anche a questioni di budget e, quindi, alla necessità di prolungare lo sviluppo della versione per Switch 2, con spese aggiuntive che potrebbero non essere giustificate dalle vendite stimate. Nel frattempo, la versione per PS5 è quasi pronta e si prepara a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato.

Al momento, non ci sono conferme di alcun tipo sulla questione e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più preciso su quello che sarà il destino della versione per Switch 2.