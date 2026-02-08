Starfield per Nintendo Switch 2 potrebbe essere stato cancellato

Starfield per Nintendo Switch 2 potrebbe essere stato cancellato

La versione per Nintendo Switch 2 di Starfield potrebbe non arrivare sul mercato a causa di problemi emersi durante lo sviluppo: ecco le ultime indiscrezioni in merito al gioco e alla sua uscita su console Nintendo

di pubblicata il , alle 10:01 nel canale Videogames
Starfield
 

Bethesda potrebbe essere in difficoltà con lo sviluppo di Starfield per Nintendo Switch 2. Il gioco, infatti, è in una fase complicata e potrebbe anche non arrivare sul mercato, almeno stando a nuove informazioni svelate dall'insider Shinobi602. Le difficoltà di sviluppo e problemi di budget, anche legati alle stime di vendita della versione del gioco per console Nintendo potrebbero mettere al rischio l'uscita. Ecco cosa sta succedendo.

Starfield non arriverà su Switch 2?

Il debutto di Starfield su PS5 è atteso per i prossimi mesi, con un lancio che potrebbe avvenire, probabilmente, nel corso del mese di aprile o comunque durante la primavera.

Nel frattempo, lo sviluppo della versione per Switch 2 si sarebbe impantanato a causa di problemi tecnici e difficoltà di vario tipo di cui, però, non ci sono dettagli precisi.

La versione del gioco per console Nintendo potrebbe essere stata rimandata di qualche mese (con un lancio nella seconda metà del 2026 se non oltre) oppure essere stata cancellata del tutto.

La scelta potrebbe essere legata anche a questioni di budget e, quindi, alla necessità di prolungare lo sviluppo della versione per Switch 2, con spese aggiuntive che potrebbero non essere giustificate dalle vendite stimate. Nel frattempo, la versione per PS5 è quasi pronta e si prepara a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato.

Al momento, non ci sono conferme di alcun tipo sulla questione e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più preciso su quello che sarà il destino della versione per Switch 2.

I migliori sconti su Amazon oggi
-40%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 29.99 Compra ora
-40%

LEFANT M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

140.33 Compra ora
-21%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

329.00 259.00 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8908 Febbraio 2026, 11:22 #1
Non si perdono nulla, un vero aborto di gioco.
Forse la pietra tombale di Bethesda per gli studi di TES e Fallout.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^