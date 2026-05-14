Starfield: doppiaggio completo in italiano disponibile. Sembra ufficiale, ma il merito non è di Bethesda

Starfield riceve finalmente un doppiaggio integrale in italiano grazie al progetto fan VoiceProjectITA. La mod introduce oltre 225.000 linee vocali tradotte, sincronizzate e analizzate una per una per una nell'intonazione per mantenere invariati atmosfera e stile artistico

La community di videogiocatori italiana ha raggiunto un traguardo a dir poco notevole. Il team VoiceProjectITA ha completato Starfield - Progetto Doppiaggio Integrale Italiano, una mod che introduce il parlato completo in italiano all'interno dell'intera esperienza sci-fi firmata Bethesda.

Il lavoro affronta numeri particolarmente rilevanti: il progetto include infatti oltre 225.000 linee di dialogo, tutte rielaborate e sostituite con voci italiane, con l'obiettivo di offrire una copertura totale dell'avventura nei Sistemi Colonizzati. Non si tratta quindi di un semplice adattamento parziale, ma di una conversione estesa a tutti i dialoghi e alle principali componenti vocali del gioco.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la qualità audio. Le campionature sono state realizzate a 48KHz, una specifica che fornisce una resa sonora superiore rispetto a molte produzioni non ufficiali. Si tratta dello standard utilizzato nella maggior parte dei casi dalle stesse software house. Il team ha inoltre utilizzato intelligenza artificiale, sintesi vocale avanzata e neural mapping per sincronizzare le battute con le animazioni facciali dei personaggi.

Secondo quanto riportato dai creatori, ogni linea vocale ha ricevuto interventi manuali per correggere errori di intonazione, eventuali imperfezioni e possibili anomalie generate dall'IA. L'obiettivo dichiarato resta quello di preservare atmosfera, coerenza artistica e stile delle interpretazioni originali, così da offrire un livello di immersione più elevato per il pubblico italiano.

La realizzazione ha ovviamente richiesto mesi di sviluppo, anche a causa dell'enorme mole di contenuti e della volontà di mantenere uno standard qualitativo elevato. Pur restando una mod non ufficiale e quindi esterna ai contenuti Bethesda, il progetto rappresenta un aggiornamento di grandissima qualità per chi desiderava vivere Starfield con un doppiaggio completo nella propria lingua.

La mod è disponibile tramite NexusMods e, secondo gli autori, presenta una procedura di installazione relativamente semplice che permette anche ai giocatori meno esperti di ottenere un'esperienza completamente rinnovata.