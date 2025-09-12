Stardew Valley arriva su Switch 2: una copia basta per 4 giocatori grazie a Game Share

Tra la celebrazione del 40° anniversario di Super Mario e una lunga serie di titoli first e third party in arrivo sulle console Nintendo, sul palco del Direct ha fatto il suo ritorno Stardew Valley, titolo che verrà riproposto nella versione Switch 2 Edition e porterà con sé alcune novità.

Oltre alla componente prestazionale che migliora sull'ultima ammiraglia di Nintendo, la Switch 2 Edition sarà accompagnata dalla funzionalità Game Share che consentirà a quattro utenti di giocare in modalità cooperativa locale con una singola copia del gioco. Inoltre, per gli utenti della nuova ibrida, sarà introdotto il supporto alla funzionalità mouse dei nuovi Joy-Con.

Si tratta di una novità davvero interessante per un titolo che è diventato un vero fenomeno per l'intera community di videogiocatori. Lanciato inizialmente su PC tramite Steam, Stardew Valley rappresenta attualmente il titolo con la valutazione più alta sulla piattaforma di Valve.

Ispirato alla serie Harvest Moon, e in particolare ad Harvest Moon 64, Stardew Valley è uno degli RPG più apprezzati di sempre, nonostante una la grafica pixellata ispirata ai capolavori di Yasuhiro Wada, il quale ha anche incontrato lo sviluppatore del gioco ed espresso la sua soddisfazione. La nuova edizione sarà disponibile a partire dall'autunno di quest'anno.