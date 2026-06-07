Star Wars Zero Company esce ad agosto: nel trailer appare Anakin Skywalker

EA e Bit Reactor fissano l'uscita al 27 agosto 2026 e rilanciano con un trailer al Summer Game Fest: c'è Anakin Skywalker, ma anche una struttura da tattico a turni che punta su permadeath, squadre personalizzabili e missioni durante le Guerre dei Cloni

Star Wars Zero Company ha finalmente una data: 27 agosto 2026, con lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e nel nuovo trailer mostrato al Summer Game Fest spunta anche Anakin Skywalker. Il gioco di Bit Reactor e Respawn resta impostato come tattico a turni single-player, con una campagna ambientata nelle Guerre dei Cloni e forte enfasi su squadra, permadeath e gestione delle relazioni tra i membri del gruppo.

La data e il trailer

La conferma della finestra di uscita arriva dopo mesi di indicazioni frammentarie e lascia poco spazio ai dubbi: la release è fissata per fine agosto, con preordini già aperti sulle piattaforme supportate. Nel trailer mostrato durante il Summer Game Fest la parte narrativa passa in primo piano senza rinunciare al gameplay, con sequenze che alternano scontri tattici e momenti più cinematografici. Segno che il gioco avrà una lunga storia, che si dipana mentre il giocatore affronterà missioni in stile X-COM.

Nel filmato compare anche il Generale Anakin Skywalker, una presenza che arriva nel pieno del periodo delle Guerre dei Cloni e che aggiunge un richiamo immediato per chi segue la timeline dell'universo Star Wars. Molta enfasi ci sarà anche sul fronte della personalizzazione, con soldati clone creati su misura accanto ai mercenari già noti, e la possibilità di modificare nel dettaglio le armi.

La cornice resta quella anticipata da EA nel 2025: Hawks, un ex ufficiale della Repubblica, guida la Zero Company dentro una guerra combattuta nell'ombra, con una squadra di professionisti, alleati riluttanti e classi differenti da gestire missione dopo missione. La campagna punta su una lettura più sporca e corale del conflitto, con basi da espandere, operativi da reclutare e una mappa galattica che influenza l'andamento della partita.

Gli sviluppatori insistono su un sistema che premia la pianificazione: permadeath, salvataggi limitati alle difficoltà alte, sinergie di squadra e uso del terreno restano centrali, con abilità che richiamano l'universo Star Wars in modo piuttosto diretto, dalla Forza ai supporti degli astromech. È un impianto che sposta il baricentro dal semplice omaggio a XCOM verso un tattico più narrativo, ma sempre legato a numeri, coperture e posizionamento.