Star Wars: Knight of the Old Republic Remake, pubblicato un artwork inedito da un ex dipendente di Aspyr

Un artwork inedito riaccende l'interesse per Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, progetto travagliato e ancora avvolto nel mistero. Annunciato nel 2021 e poi ripartito da zero con Saber Interactive, il titolo resta senza aggiornamenti concreti

Un nuovo indizio alimenta le speranze dei fan su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, progetto che continua a rimanere avvolto nell'incertezza. Su imgur è infatti apparso un artwork inedito, pubblicato da un concept artist che ha collaborato con Aspyr fino al 2021.

L'immagine raffigura le foreste di Kashyyyk, pianeta natale dei Wookiee. Naturalmente, la differenza rispetto al titolo originale salta subito all'occhio: la vegetazione è nettamente più fitta, il livello di dettaglio è maggiore e non manca quella che appare come un'illuminazione dinamica, del tutto assente – per ovvi limiti tecnici – nella versione del 2003 sviluppata da BioWare.

Il remake del celebre RPG ambientato nell'universo di Star Wars era stato annunciato durante il PlayStation Showcase del 2021, ma da allora lo sviluppo ha incontrato numerosi ostacoli. Inizialmente affidato ad Aspyr, il progetto è stato poi riassegnato a Saber Interactive, ripartendo quasi da zero.

Le comunicazioni ufficiali sullo stato dei lavori sono rare. L'ultima risale ad aprile del 2024, quando Matthew Karch, CEO di Saber, ha assicurato che il titolo era "vivo e vegeto". Tuttavia, al di là di queste dichiarazioni, regna il silenzio e non vi sono date né conferme concrete.

Un altro elemento di incertezza riguarda le piattaforme: il gioco era stato presentato come esclusiva per PlayStation 5, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe diventato un progetto multipiattaforma. Anche in questo caso, però, mancano conferme ufficiali.

Tra leak, rumor e artwork trapelati, il remake di Knights of the Old Republic continua quindi a far parlare di sé, senza che i giocatori abbiano ancora un quadro chiaro sul futuro di uno dei progetti più attesi dai fan delle Guerre Stellari.