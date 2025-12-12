Star Wars Galactic Racer: si torna a correre alla Boonta Eve, ma stavolta non solo sugli sgusci

Star Wars Galactic Racer, annunciato ai The Game Awards, porta su PS5, Xbox Series X/S e PC le corse clandestine ad alto rischio ambientate nella Galassia lontana lontana. Il titolo di Fuse Games introduce la Galactic League, un circuito clandestino finanziato dai sindacati criminali

Sono trascorsi 23 anni da quando Star Wars Racers Revenge arrivò sugli scaffali deludendo gli utenti che, per quanto semplice ed essenziale, avevano apprezzato il primo capitolo. A distanza di oltre due decenni, Lucasfilms Games (ex LucasArts) ci riprova in grande stile con Star Wars Galactic Racer, uno degli annunci più inaspettati e interessanti dei The Game Awards 2025.

Il nuovo progetto, affidato a Fuse Games, propone un'esperienza di guida dinamica e orientata alla competizione, descritta dagli sviluppatori come una reinterpretazione ad alto rischio del concetto di racing, ambientata nel fuorilegge Orlo Esterno.

Secondo quanto mostrato nel trailer di presentazione, il gioco si colloca subito dopo la trilogia originale (dopo Episodio VI): con la caduta dell'Impero e la galassia alle prese con la ricostruzione, nasce la Galactic League, un circuito clandestino e non regolamentato dove diversi sindacati finanziano gare brutali e spettacolari. Niente Jedi, niente Forza: solo abilità, reattività e capacità di adattamento dei piloti.

Il risultato è un titolo che punta tutto su velocità, riflessi e strategie di gara, con un tono più sporco e aggressivo rispetto a quello dei precedenti racing ambientati nell'universo di Star Wars. Le sequenze mostrano, inoltre, un panorama molto più variegato rispetto al passato: stavolta non correremo solo a bordo degli sgusci, ma anche di speeder o skiff.

Nel trailer, in realtà, gli sgusci non vengono mostrati, ma i fan avranno sicuramente riconosciuto la vecchia conoscenza di Anakin Skywalker che si mostra alla fine del filmato. Le premesse, insomma, sono davvero interessanti e speriamo che il gioco possa riscattarsi dal fallimentare Racer Revenge.

Durante la stessa serata sono stati mostrati anche altri progetti a tema Star Wars, tra cui Star Wars: Fate of the Old Republic, firmato da Casey Hudson, già direttore di Knights of the Old Republic e Mass Effect.