Star Wars: Galactic Racer ha una data ufficiale e due edizioni speciali

Star Wars: Galactic Racer ha una data ufficiale sia su console che su PC e arriverà in tre versioni (Standard, Deluxe e Collector's Edition). Ecco tutti i dettagli in merito e il nuovo trailer appena diffuso

Star Wars: Galactic Racer ha una data di uscita. Secret Mode e Fuse Games, infatti, hanno confermato la data di lancio del gioco, pronto a debuttare sia su console che su PC.

Appuntamento a ottobre 2026

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 8 ottobre 2026. Il gioco sarà disponibile al lancio sia su console, con uscita su PS5 e Xbox Series X e Series S, che su PC, con possibilità di acquisto tramite Steam e Epic Games Store.

A disposizione degli utenti ci saranno tre versioni. La Standard Edition potrà essere acquistata al prezzo di 59,99 euro. Per gli appassionati, però, sarà possibile puntare anche sulla Deluxe Edition, da 79,99 euro, che comprenderà:

Copia del gioco

Steel case con sleeve (solo edizione fisica)

Art book digitale con artwork inediti

Repulsorcraft esclusivi (x3): Kor Sarun Darc X, Ciza T, Rak S

Eventi arcade esclusivi (x3)

Deluxe Livery Pack

Deluxe Player Banner Pack

In aggiunta, è in arrivo la Collector's Edition, dal costo di 159,99 euro. Questa versione includerà:

Statuetta del Kor Sarun Darc X landspeeder

Banner fisico del campione della Galactic League, Kestar Bool

Pezze in stoffa da pilota (x2)

Art book fisico

Steel case con slipcover personalizzata

Tutti i contenuti digitali della Deluxe

Il preordine di Star Wars: Galactic Racer, a prescindere dalla versione, permetterà di ottenere una livrea bonus gratuita oltre a uno sfondo gratuito per il Player Banner da usare nella modalità multiplayer.

La data di uscita ufficiale è l'occasione giusta anche per l'arrivo di un nuovo trailer che presenta i contenuti inclusi nelle due versioni speciali del gioco.