Star Wars: Fate of the Old Republic, il ritorno alla Vecchia Repubblica, il nuovo GDR annunciato ai TGA 2025

Star Wars: Fate of the Old Republic è un nuovo GDR single player presentato ai The Game Awards 2025 e guidato da Casey Hudson. Ambientato nella Vecchia Repubblica, si propone come erede spirituale di KOTOR. Il trailer introduce la protagonista e il tono dell'avventura, ma non ci sono ancora dettagli su uscita o gameplay

Durante i The Game Awards 2025 è stato finalmente presentato Star Wars: Fate of the Old Republic, un nuovo gioco di ruolo single player che ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan grazie a un nome importante: Casey Hudson, storico game director del primo Star Wars: Knights of the Old Republic e della trilogia di Mass Effect.

A guidare lo sviluppo è infatti Arcanaut Studios, che lavora al progetto in collaborazione con Lucasfilm Games, con l'obiettivo dichiarato di creare il successore spirituale dell'amato KOTOR.

Il nuovo titolo è ambientato nel periodo della Vecchia Repubblica, una delle epoche più amate e affascinanti dell'universo di Star Wars, ricca di conflitti, Jedi, Sith e di una mitologia profondamente radicata. Pur non essendo un sequel diretto, Fate of the Old Republic punta a riprendere lo spirito narrativo e decisionale che aveva reso iconico il suo predecessore, rinnovandolo con tecnologie moderne e un approccio più dinamico all'azione.

Star Wars: Fate of the Old Republic, ulteriori dettagli rivelati dal trailer ai TGA

Il trailer mostrato durante l'evento offre una prima finestra sul tono del gioco. Si apre con una nave spaziale che attraversa lo spazio fino a raggiungere un pianeta misterioso. Lo scenario è cupo, piovoso, dominato da paesaggi rocciosi e dall'imponente sagoma di un'enorme astronave abbandonata o schiantata.

In questo contesto inquietante, la protagonista (di cui non conosciamo ancora nome o origini) avanza con cautela fino al colpo di scena finale, quando attiva una spada laser, confermando immediatamente il legame con la saga.

Per ora non sono state diffuse informazioni riguardo alla finestra di uscita, né dettagli concreti sul gameplay. Tuttavia, la descrizione ufficiale parla di un gioco di ruolo dazione narrativo, in cui ogni scelta avrà un impatto significativo sul percorso del giocatore, conducendolo verso la luce o verso l'oscurità. L'intero progetto punta dunque sulla libertà decisionale e su un'evoluzione profonda del personaggio, elementi centrali della filosofia di Hudson.

