Star Wars Eclipse: il nuovo titolo di Quantic Dream potrebbe arrivare nel 2026se tutto va bene

Una fonte piuttosto affidabile quando si tratta degli affari di Quantic Dream ha svelato che il titolo dello studio dedicato all'universo creato da George Lucas, Star Wars Eclipse, potrebbe non arrivare prima del 2026. La fonte in questione è Tom Henderson, il quale aveva anticipato l'acquisizione di Quantic Dream da parte di Netease sei mesi prima dell'annuncio ufficiale.

Stando a quanto riferito, lo studio francese starebbe riscontrando forti difficoltà nel reclutare nuovo personale per colpa delle accuse di molestie sessuali, crunch e altre condotte discutibili. La causa in tribunale nella quale è coinvolta la software house dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno.

Ad ogni modo, pare che tali difficoltà abbiano costretto lo studio a fissare il rilascio di Star Wars Eclipse non prima del 2026. Secondo Henderson, infatti, non è neanche una finestra certa e la scarsità di lavoratori potrebbe costringere Quantic Dream persino a spostare in avanti tale data.

All'orizzonte, però, ci sono diversi titoli ambientati nell'universo di Star Wars in fase di sviluppo. Tra i più attesi c'è senza dubbio Star Wars Outlaws, un'avventura in lavorazione presso Massive Entertainment e pubblicata da Ubisoft della quale abbiamo avuto un primo assaggio alla Summer Game Fest 2023.

Tra quelli non ancora annunciati, invece, ci sono un FPS e uno strategico di Respawn Entertainment (lo studio che si occupa di Apex Legends) e un progetto che coinvolge Skydance New Media, lo studio diretto da Amy Hennig (scrittrice dei primi tre Uncharted). Se però l'impazienza di giocare un titolo dedicato a Star Wars vi divora, c'è l'ottimo Star Wars Jedi: Survivor rilasciato pochi mesi fa e del quale potete trovare la nostra recensione.