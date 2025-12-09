Star Wars ai TGA: grande annuncio in arrivo, i fan puntano tutto su KOTOR Remake

Il mondo dei fan di Star Wars è tornato in fermento dopo le ultime indiscrezioni diffuse dall'insider Kurakasis, che da giorni suggerisce l'arrivo di un "grande annuncio" legato al franchise. Secondo l'ultima dichiarazione dell'insider, il titolo dell'annuncio terminerebbe con le parole "The Old Republic", un dettaglio che ha immediatamente riacceso le speranze per il ritorno di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. La potenziale riapparizione del progetto potrebbe avvenire nei palcoscenici più adatti: i The Game Awards 2025, in programma l'11 dicembre.

The title of this game ends with "The Old Republic" https://t.co/8RL2xTcjIM Kurakasis (@Kurakasis) December 6, 2025

Kurakasis ha inoltre precisato che l'annuncio non riguarda né Star Wars: Eclipse di Quantic Dream né Star Wars Zero Company di Bit Reactor. Con queste due opzioni fuori dai giochi, le ipotesi principali restano due: il remake di KOTOR, attualmente nelle mani di Saber Interactive, oppure il terzo capitolo della serie Star Wars Jedi, sviluppata da Respawn Entertainment.

Quest'ultimo è stato confermato da Electronic Arts nel settembre 2024, rendendolo una possibilità concreta, anche se non la più gettonata tra i fan.

Star Wars: KOTOR - Remake, forse, finalmente, ci siamo

Non è da escludere che l'annuncio possa essere legato all'MMO Star Wars: The Old Republic, ancora supportato ma bisognoso di una direzione futura chiara. Tuttavia, cosa potrebbe qualificarsi come un "grande" annuncio in quel contesto? Un sequel vero e proprio? Una riedizione moderna? Domande che, per ora, restano senza risposta.

Il remake di Knights of the Old Republic fu annunciato per la prima volta nel 2021 come esclusiva temporale per PS5 e PC. Inizialmente affidato ad Aspyr, il progetto è passato successivamente a Saber Interactive, con il CCO Tim Willits che ha dichiarato che ulteriori informazioni sarebbero arrivate "quando il momento sarà quello giusto". Da allora, silenzio quasi totale, salvo qualche fuga di informazioni, come concept art trapelati che mostravano una versione rivisitata del pianeta Kashyyyk.

Il silenzio attorno al progetto ha generato incertezza, ma anche una crescente attesa. Molti considerano KOTOR uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati, e la promessa di un remake moderno continua a esercitare un fascino speciale sulla community.