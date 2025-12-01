Star Citizen supera i 900 milioni di dollari raccolti: il sostegno continua a crescere

Star Citizen supera i 900 milioni di dollari di finanziamento e prosegue l'espansione dell'universo giocabile con l'Alpha 4.4 che introduce il sistema Nyx. Confermata la campagna single-player per il 2026, ma di un'uscita definitiva neanche l'ombra

Star Citizen continua ad avanzare e supera i 900 milioni di dollari di finanziamento attraverso il supporto diretto dei giocatori: il titolo di Cloud Imperium si conferma uno dei progetti più sostenuti nella storia del gaming. Il nuovo traguardo arriva a meno di otto mesi dal superamento degli 800 milioni, segno di un'accelerazione vistosa negli investimenti della community, alimentata anche dagli aggiornamenti rilasciati nelle ultime settimane.

Il nuovo step di sviluppo passa dall'Alpha 4.4, update che introduce Nyx, terzo sistema stellare disponibile. L'area si distingue per una stella circondata da una fitta cintura di asteroidi, ambiente che ospita siti minerari, strutture abbandonate e la zona d'atterraggio Levski, un insediamento indipendente che amplia le possibilità di esplorazione e commercio all'interno del gioco.

Nel corso del 2025 l'universo di Star Citizen si è arricchito con elementi tecnici e di gameplay come laser orbitali, mini sandworm, il primo NPC alieno, radiazioni, pioggia dinamica, nuove catene di missioni e stazioni di ricerca abbandonate distribuite tra i sistemi. Aggiornamenti che, seppur ancora in fase alfa, continuano a espandere il sandbox spaziale.

Sul fronte narrativo, Cloud Imperium ha confermato l'obiettivo di pubblicare nel 2026 Squadron 42, la campagna single-player con attori del calibro di Gillian Anderson, Mark Hamill e Gary Oldman. Dichiarata completa nelle funzionalità già nel 2023, si trova ora nella fase di perfezionamento.

Con queste prospettive, il gioco potrebbe superare il miliardo di dollari raccolto entro la prima metà del 2026. Inutile dire che, per quanto riguarda la data d'uscita, per il momento, nulla è cambiato. A questo punto, però, viene da chiedersi: ai giocatori di Star Citizen interessa davvero un'uscita definitiva?