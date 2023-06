Star Citizen ha superato il costo di Red Dead Redemption 2, GTA V e Cyberpunk 2077 messi insieme

Secondo le stime di PlayerAuctions, il simulatore di esplorazione spaziale Star Citizen ha raggiunto un costo di sviluppo di quasi 600 milioni di dollari superando quelli di Red Dead Redemption 2, GTA V e Cyberpunk 2077 messi insieme. Il titolo ormai da ben 10 anni raccoglie fondi attraverso il crowdfunding, ma non ha ancora una data d'uscita.

Star Citizen, infatti, ha generato un'enorme spaccatura tra sostenitori che continuano a ritenerlo il gioco più ambizioso di tutti i tempi e detrattori che invece sostengono sia ormai solo un pozzo senza fondo per raccogliere denaro.

È stato anche al centro di svariate polemiche. Alcuni ritengono che buona parte dei fondi raccolti vengano utilizzati per le sese personali di Chris Roberts, ideatore del gioco e fondatore di Cloud Imperium Games, studio che si occupa dello sviluppo del titolo.

Un altro aspetto che affligge il gioco è il cosiddetto "feature creep", ovvero una pratica che concentra lo sviluppo verso nuove funzionalità e contenuti collaterali rispetto all'esperienza di gioco principale ritardandone il rilascio.

A sostegno di tali ipotesi non vi sono conferme e il dirigente ha sempre rigettato le accuse, ma ci sono alcune informazioni che non possono essere trascurate. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 a cura di cinque persone, mentre ad oggi i dipendenti sono ben 500 e possono contare su locali e attrezzature degne di una software house di alto livello.

Naturalmente, non sono mancati periodi bui durante lo sviluppo, ma va anche ammesso che 10 anni di lavoro continuativo senza che emerga ancora una finestra di lancio iniziano a essere davvero tanti. Il futuro del titolo, allo stato attuale, rimane ancora incerto e in molti temono che quella agognata data di rilascio in realtà non arriverà mai.

Tuttavia, il gioco gode del sostegno di numerosi fan che continuano a versare denaro per sostenerne i progressi, in alcuni casi raggiungendo cifre folli. Possiamo affermare quasi con certezza, quindi, che si tratta del gioco più ambizioso di sempre, seppure la gestione del progetto e il suo esito – semmai dovesse essercene uno – possano risultare piuttosto discutibili.