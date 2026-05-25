Star Citizen festeggia il miliardo di dollari raccolti dalla community con una nave virtuale da 5000 dollari

Star Citizen festeggia il miliardo di dollari raccolti dalla community con una nave virtuale da 5000 dollari

Il simulatore spaziale di Cloud Imperium ha superato il miliardo di dollari raccolti tramite crowdfunding grazie al supporto di milioni di giocatori. Il traguardo coincide con il debutto di una nuova nave virtuale da 5000 dollari

di pubblicata il , alle 09:41 nel canale Videogames
Star Citizen
 

Il simulatore spaziale multiplayer di Cloud Imperium Games ha raggiunto un traguardo storico nel finanziamento collettivo, superando quota un miliardo di dollari raccolti dalla community. Il progetto, annunciato nel 2012 e ancora in fase di accesso anticipato, continua quindi ad attirare il sostegno economico dei giocatori, arrivando a coinvolgere oltre 6,5 milioni di utenti in tutto il mondo.

Secondo quanto dichiarato dallo studio, ogni contributo ricevuto viene destinato direttamente allo sviluppo del gioco, il cui obiettivo resta quello di costruire un universo sci-fi estremamente vasto e dettagliato. Questo importante risultato arriva in contemporanea con il lancio di una nuova nave spaziale premium, proposta a circa 5.000 dollari e disponibile soltanto come concept pledge, senza una data precisa per il rilascio effettivo nel gioco.

La nuova nave da battaglia, chiamata Odin, è stata presentata durante l'evento DefenseCon 2956 e rappresenta, secondo gli sviluppatori, uno degli ultimi grandi obiettivi promessi ai sostenitori nelle prime fasi del progetto. Nel frattempo, chi decide di acquistarla riceve temporaneamente un'altra nave utilizzabile in attesa della disponibilità definitiva del nuovo veicolo.

Ulteriori dettagli sul traguardo raggiunto da Star Citizen

Per accedere all'acquisto, gli utenti hanno dovuto anche candidarsi all'Odin Founders Club attraverso una richiesta scritta, spiegando il proprio legame con il gioco e le motivazioni dietro la volontà di comandare questa enorme nave da guerra virtuale. Cloud Imperium Games ha affermato di aver ricevuto candidature da giocatori provenienti da tutto il mondo.

La community si è ovviamente divisa davanti a un contenuto così costoso. Alcuni utenti hanno difeso apertamente la spesa, sostenendo di dedicare al titolo gran parte del proprio tempo libero e di considerare il divertimento ottenuto proporzionato all'investimento economico fatto nel corso degli anni.

In un'intervista recente, Chris Roberts ha spiegato che l'ambizione del progetto è stata uno degli elementi chiave che hanno convinto i fan a continuare a supportarlo. Secondo il fondatore dello studio, un universo di tali dimensioni sarebbe stato difficile da realizzare con i metodi tradizionali di finanziamento tipici dei grandi publisher. Non sono però mancate polemiche. Negli ultimi mesi alcuni giocatori avevano criticato l'introduzione di componenti considerate "pay to win".

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