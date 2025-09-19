Star Citizen diventa pay-to-win? L'ira dei fan contro le 'Flight Blades'
Star Citizen, il progetto di Cloud Imperium Games finanziato dal pubblico dal 2012 con oltre 1 miliardo di dollari raccolti, resta in fase alpha. Tuttavia, stavolta, l'introduzione di potenziamenti a pagamento con valuta reale ha scatenato l'ira anche dei sostenitori più fedeli al progettodi Vittorio Rienzo pubblicata il 19 Settembre 2025, alle 14:13 nel canale Videogames
Star Citizen
Star Citizen continua a far discutere. Il titolo di Cloud Imperium Games, nato su Kickstarter nel 2012 e definito il videogioco più finanziato di sempre con oltre 1 miliardo di dollari raccolti fino all’agosto 2025, resta ancora in fase alpha nonostante le promesse di un rilascio ormai vecchie di oltre un decennio.
Il progetto, pensato come un MMO spaziale con esplorazione, commercio e combattimenti, aveva inizialmente previsto un’uscita nel 2014. Invece, dopo un cambio di motore grafico nel 2016 e l’ingresso in early access nel 2017, non si è mai trasformato in un prodotto completo. Oggi i giocatori possono accedervi pagando circa 40 dollari, ma il vero modello di business ruota intorno a navi e componenti venduti separatamente, con prezzi che oscillano da poche decine fino a migliaia di dollari.
La più recente controversia riguarda l’introduzione delle Flight Blades, nuovi moduli acquistabili in valuta reale che modificano le prestazioni delle astronavi e parametri come scudi, propulsori e sistemi di raffreddamento. Non si è fatta attendere la reazione dei fan su Reddit che si sono aizzati contro lo sviluppatore.
La ragione è semplice: non si tratta di semplici modifiche estetiche, ma di veri e propri vantaggi rispetto a una nave standard. In un gioco che include anche il PvP, questi vantaggi hanno immediatamente sollevato dubbi sulla correttezza delle competizioni.
Il problema è esploso quando le Flight Blades sono state rese disponibili solo tramite denaro reale, con prezzi tra i 10 e i 40 dollari, senza possibilità iniziale di ottenerle attraverso il gameplay. La scelta ha provocato un’ondata di critiche sui forum ufficiali e su Reddit, dove molti utenti hanno parlato di "essenza del pay-to-win".
Di fronte alla pressione della community, Cloud Imperium Games ha annunciato a giugno 2025 una patch che consente di guadagnare i nuovi componenti anche giocando e spiegato che la vendita esclusiva fosse solo una misura temporanea. Una spiegazione che non ha convinto gran parte dei fan, molti dei quali vedono la decisione come una semplice mossa di contenimento del malcontento.
Il confronto con altri titoli non aiuta. No Man’s Sky, ad esempio, pur partendo tra mille critiche nel 2016, ha continuato a crescere con nove anni di aggiornamenti gratuiti. Nel 2025 il gioco ha anche segnato il record di giocatori simultanei su Steam. Un percorso molto diverso da quello di Star Citizen: a 13 anni dalla campagna su Kickstarter, un vero e proprio rilascio della versione definitiva del gioco appare ormai improbabile.
e non bastano
scemo io che sono uno degli early backers e praticamente non ci ho mai giocato (lo ritengo ingiocabile dopo anni..)
ma detto questo.. 1 MILIARDO.. pazzesco.. ho clienti che fatturano molto meno in 10 anni e questi si lagnano pure e chiedono altri soldi..
diciamo di pagare 250 mila dollari/anno di stipendi.. sono 400 dipendenti superpagati per 10 anni.. o 2 mila dipendenti ben pagati..
boh.. e c'è chi paga ancora.. mi domando eve-online (se esiste ancora) quanti soldi ha mosso in 20 anni
vero ma no 1 MILIARDO
- il totale raccolto sino ad ora ammonta a 867,781,184 (https://robertsspaceindustries.com/en/funding-goals)
- le Blades e' roba di 4 mesi fa e seguivano la logica di qualunque novita' introdotta, cioe' "acquistabili in game dalla patch successiva".
- Se non sbaglio hanno ascoltato la community ed e' gia' stato rimosso il limite ed sono acquistabili in-game da subito.
Per gli altri:
Il dubbio che i fondi arrivino da qualche milionata di giocatori che gia' ci gioca quotidianamente con soddisfazione proprio non vi entra in testa?
Secondo le vostre brillanti menti, come si spiegerebbe che sono 14 anni che praticamente ogni anno superano l'anno precedente in raccolta fondi?
https://ccugame.app/star-citizen-fu...nding-dashboard
Inoltre, avete idea dei numeri ANNUALI (e non decennali) di un... boh... PUBG, candy crash qualunque? Quanto ha speso in tutto vostro nipote su fortnite o simili?
PS: io ho mollato un paio di anni fa ma avro' almeno 1000h di gioco. Ma se avessi tempo...
...poi il power-creep ...
.....ogni mese con navi sempre piu potenti...
.... e poi la gente fugge...
Restano 20 balene da spolpare.
E devono ancora iniziare..
..e fatturano piu del market place di Ubisoft....
Niente male... da wing commander....
