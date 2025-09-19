Star Citizen diventa pay-to-win? L'ira dei fan contro le 'Flight Blades'

Star Citizen continua a far discutere. Il titolo di Cloud Imperium Games, nato su Kickstarter nel 2012 e definito il videogioco più finanziato di sempre con oltre 1 miliardo di dollari raccolti fino all’agosto 2025, resta ancora in fase alpha nonostante le promesse di un rilascio ormai vecchie di oltre un decennio.

Il progetto, pensato come un MMO spaziale con esplorazione, commercio e combattimenti, aveva inizialmente previsto un’uscita nel 2014. Invece, dopo un cambio di motore grafico nel 2016 e l’ingresso in early access nel 2017, non si è mai trasformato in un prodotto completo. Oggi i giocatori possono accedervi pagando circa 40 dollari, ma il vero modello di business ruota intorno a navi e componenti venduti separatamente, con prezzi che oscillano da poche decine fino a migliaia di dollari.

La più recente controversia riguarda l’introduzione delle Flight Blades, nuovi moduli acquistabili in valuta reale che modificano le prestazioni delle astronavi e parametri come scudi, propulsori e sistemi di raffreddamento. Non si è fatta attendere la reazione dei fan su Reddit che si sono aizzati contro lo sviluppatore.

La ragione è semplice: non si tratta di semplici modifiche estetiche, ma di veri e propri vantaggi rispetto a una nave standard. In un gioco che include anche il PvP, questi vantaggi hanno immediatamente sollevato dubbi sulla correttezza delle competizioni.

Il problema è esploso quando le Flight Blades sono state rese disponibili solo tramite denaro reale, con prezzi tra i 10 e i 40 dollari, senza possibilità iniziale di ottenerle attraverso il gameplay. La scelta ha provocato un’ondata di critiche sui forum ufficiali e su Reddit, dove molti utenti hanno parlato di "essenza del pay-to-win".

Di fronte alla pressione della community, Cloud Imperium Games ha annunciato a giugno 2025 una patch che consente di guadagnare i nuovi componenti anche giocando e spiegato che la vendita esclusiva fosse solo una misura temporanea. Una spiegazione che non ha convinto gran parte dei fan, molti dei quali vedono la decisione come una semplice mossa di contenimento del malcontento.

Il confronto con altri titoli non aiuta. No Man’s Sky, ad esempio, pur partendo tra mille critiche nel 2016, ha continuato a crescere con nove anni di aggiornamenti gratuiti. Nel 2025 il gioco ha anche segnato il record di giocatori simultanei su Steam. Un percorso molto diverso da quello di Star Citizen: a 13 anni dalla campagna su Kickstarter, un vero e proprio rilascio della versione definitiva del gioco appare ormai improbabile.