S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, da oggi disponibile un nuovo corposo aggiornamento

GSC Game World chiude il 2025 con un importante regalo per i giocatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Il celebre sparatutto open world ambientato nella Zona post-apocalittica riceverà infatti un maxi aggiornamento gratuito che introdurrà diverse ore di nuovi contenuti narrativi. L'update, intitolato Stories Untold, sarà disponibile oggi, martedì 16 dicembre su tutte le piattaforme.

L'anno appena trascorso è stato particolarmente intenso per Stalker 2. Dopo il lancio iniziale, lo studio ucraino ha pubblicato numerosi aggiornamenti correttivi e migliorativi, intervenendo in modo significativo anche sul complesso sistema A-Life, spesso criticato nelle prime versioni. A questo si è aggiunta l'uscita della versione PlayStation 5, che ha ampliato ulteriormente il pubblico del titolo. Ora, con Stories Untold, GSC Game World punta a concludere l'anno rafforzando l'aspetto narrativo dell'esperienza.

La nuova storyline prende il via da eventi inquietanti che si verificano nei pressi dell'area di Malachite, nella parte occidentale della mappa. Squadre di ricercatori segnalano interferenze anomale nelle comunicazioni e strani effetti fisici e mentali sugli stalker che entrano in contatto con un misterioso segnale. Da qui si sviluppa un'indagine che porterà i giocatori a esplorare nuove zone e a prendere decisioni cruciali, con conseguenze dirette sull'evoluzione della storia.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ulteriori dettagli sul nuovo update

L'aggiornamento introduce otto missioni inedite distribuite in sette nuove aree, tra cui luoghi come il Car Dump, gli Army Warehouses, il Rail Depot e il Volkhov SAM. Durante l'avventura sarà possibile incontrare sei nuovi personaggi, ciascuno dotato di una propria storia e motivazioni, che contribuiranno ad arricchire la narrazione della Zona.

Tra le ricompense spicca anche una nuova arma unica, la GP37V2, una versione modificata del fucile GP37 progettata per il fuoco singolo e a raffica. Inoltre, chi farà le scelte giuste potrà sbloccare un nuovo hub nel Burnt Forest, completo di servizi essenziali come tecnico, commerciante, medico e guida, ampliando così le possibilità di preparazione e sopravvivenza.

Stories Untold rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di GSC Game World nel supportare Stalker 2, nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico in cui opera lo studio. Un aggiornamento corposo che promette di rendere la Zona ancora più oscura, affascinante e pericolosa.