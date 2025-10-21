S.T.A.L.K.E.R. 2 arriva su PS5: nuovo trailer, data di uscita e funzioni DualSense

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arriverà su PS5 il 20 novembre 2025, completo di tutti gli aggiornamenti precedenti, incluso Night of the Hunter. Il gioco sfrutterà le funzioni del DualSense e offrirà supporto a PS5 Pro, promettendo un'esperienza survival immersiva e migliorata.

Dopo un anno di attesa, anche gli utenti PlayStation 5 potranno finalmente esplorare la Zona di esclusione di Chernobyl: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è pronto a debuttare sulla console Sony il 20 novembre 2025. Lo ha annunciato GSC Game World, accompagnando la notizia con un nuovo trailer di gameplay che mostra scontri armati, atmosfere cupe e il ritorno delle misteriose Anomalie che da sempre caratterizzano la serie.

Il titolo, già disponibile su Xbox Series X/S e PC dal 2024, arriverà su PS5 in una versione aggiornata e arricchita da tutti i contenuti pubblicati finora. Tra questi, spicca l'update Night of the Hunter, che ha introdotto una nuova Anomalia, un'arma unica e i visori notturni, oltre a numerosi miglioramenti tecnici e di stabilità.

La versione per PlayStation 5 non sarà un semplice porting: GSC Game World ha infatti confermato l'integrazione di diverse funzionalità esclusive legate al DualSense, tra cui il feedback aptico, i grilletti adattivi e la possibilità di sfruttare il giroscopio per una mira più precisa. Inoltre, i giocatori potranno ascoltare i dialoghi radio direttamente dal microfono del controller e persino usare il touchpad per suonare la chitarra, una delle attività simbolo del mondo post-apocalittico di S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, supporto anche a PS5 Pro

Il team ucraino ha inoltre annunciato che il gioco supporterà anche PS5 Pro, sebbene non siano ancora stati rivelati tutti i dettagli relativi alle migliorie tecniche. È lecito aspettarsi una risoluzione più alta, frame rate potenziato e un comparto visivo ulteriormente raffinato, in linea con la potenza della nuova console.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl promette un'esperienza survival open-world immersiva, in cui la narrativa non lineare si fonde con un sistema di combattimento realistico e brutale. Il giocatore dovrà esplorare un territorio contaminato e ostile, ricco di fazioni rivali, mutanti e fenomeni paranormali, in cerca di risposte e di sopravvivenza.

Il titolo rappresenta il ritorno di una saga cult, nata su PC nel 2007 e amata per la sua atmosfera tesa, la profondità del mondo di gioco e la costante sensazione di pericolo.