Stai per acquistare una PS5? Attento al codice: potrebbe fare la differenza
Sony ha introdotto un silenzioso aggiornamento al sistema di raffreddamento di PS5 Slim: la società ha integrato lo stesso distanziatore di PS5 Pro per evitare perdite di metallo liquido e scongiurare problemi di surriscaldamentodi Vittorio Rienzo pubblicata il 01 Dicembre 2025, alle 16:29 nel canale Videogames
Sony ha aggiornato silenziosamente le console PS5 Standard (Digital e Disc) con una soluzione ripresa direttamente da PS5 Pro, l'ammiraglia di fascia premium rilasciata alla fine dello scorso anno. L'aggiornamento introduce un distanziatore il SoC (APU) e l'interposer per impedire lo spostamento del metallo liquido.
Il Metallo liquido offre benefici in termini di dissipazione del calore, ma risulta sensibile durante le operazioni di smontaggio e tende a spostarsi se non confinato correttamente. Nei modelli standard e Slim (serie CFI-2016) era presente una cornice vicino al die dell'APU, soluzione che tuttavia non impediva del tutto la fuoriuscita dalla sede.
Con PS5 Pro, Sony ha adottato scanalature più profonde e una diversa disposizione del composto, intervento che aveva incrementato la stabilità. Ora lo stesso approccio è apparso nelle revisioni CFI-2100 e CFI-2200, dove si notano linee incise nell'area dedicata al materiale termico, segnale della nuova configurazione.
Whats more Sony implemented a solution in the Slim that was expected to be a hallmark of the Premium console, the PlayStation Pro the new version is free from the metal leak issue that affected older PS5 FAT/ OG and Slim CFI2016 from 2023. They optimized the heatsink core for pic.twitter.com/iHfvE0y7kd— modyfikatorcasper (@Modyfikator89) November 30, 2025
Gli utenti in possesso di una PS5 cosiddetta "Fat" o di una delle prime revisioni della variante Slim possono continuare a utilizzarla senza problemi se non riscontrano problemi di surriscaldamento. Viceversa, se dovesse servire una riapplicazione del metallo liquido, vi suggeriamo di rivolgervi a tecnici specializzati.
Ricordiamo, infatti, che il metallo liquido è molto diverso dai tradizionali composti termici a base siliconica. La diversità, infatti, non risiede semplicemente nelle capacità di trasferimento del calore: il metallo liquido è altamente conduttivo elettricamente, per cui una cattiva applicazione, un residuo o una perdita potrebbero toccare componenti elettrici con il rischio di mandare in corto circuito l'intera scheda madre.
Chi, invece, intende acquistare una nuova PlayStation 5 dovrebbe puntare al modello CFI-2116 B01Y, che integra già la revisione più recente e beneficia del miglioramento progettuale.
2 Commenti
Come sempre, rispettare la sacra regola.
Mai comprare al day-1.
NULLA.
Cioè, una robbetta da nulla, la dissipazione realizzata a membro di segugio e sistemata solo ora. Troppi ne ho visti di video di tecnici dove smontavano tutto e riapplicavano il metallo liquido su queste benedette PS5, anche a distanza di un anno dall'acquisto.
Mai comprare al day-1.
NULLA.
vero ma in questo caso chi ha comprato anni dopo ha lo stesso problema
