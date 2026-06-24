Stagione 14 di Diablo IV: i dettagli del "Risveglio della Morte"

Blizzard ha presentato la quattordicesima stagione di Diablo IV, portando una classe in prova per gli Stregoni e un corposo aggiornamento di contenuti e meccaniche di gioco

Blizzard Entertainment ha annunciato l'arrivo della quattordicesima stagione di Diablo IV, intitolata "Stagione del Risveglio della Morte", fissando la data di lancio al 30 giugno. Contemporaneamente, sarà possibile provare gratuitamente la classe Stregone per un periodo limitato. Questo aggiornamento segue gli eventi di Lord of Hatred, dove l'ira di Mefisto ha lasciato un'eredità di distruzione, culminata nel risveglio della Morte stessa nel regno di Pandemonio, lo stesso teatro della sconfitta di Malthael in Diablo III.

La Stagione 14 introduce un corposo insieme di nuove funzionalità e aggiornamenti di fine gioco, rielaborando alcune meccaniche fondamentali.

Contenuti e cambiamenti principali della Stagione 14

Dal 30 giugno al 7 luglio, i giocatori potranno immergersi nell'esperienza di base di Diablo IV e testare la classe dello Stregone fino al livello 30. Ogni progresso ottenuto verrà mantenuto in caso di acquisto della versione completa del gioco. Dall'8 luglio, invece, Blizzard amplierà l'offerta con una prova estesa su Battle.net, permettendo di sperimentare il gioco base e diverse classi, con la stessa promessa di mantenimento dei progressi per chi deciderà di procedere con l'acquisto.

La nuova stagione introduce anche le Fratture del Pandemonio, anomalie che si manifestano attraverso Sanctuarium, portando con sé una scia di distruzione. L'obiettivo è dare la caccia ai Pellegrini dei Regni e conquistare i portali all'interno della Sala delle Esequie, un'arena dove la rapidità è cruciale. I giocatori dovranno combattere contro il tempo per espandere un cerchio rituale nel minor tempo possibile, affrontando ondate di nemici sempre più intense.

Sul fronte dell'equipaggiamento, Blizzard riscrive le regole per gli oggetti Unici con i Mitici Unici. Ora, qualsiasi oggetto unico avrà la possibilità di essere trovato direttamente in qualità mitica oppure potrà essere potenziato a tale livello. Questa modifica di sostanza libera i giocatori dalle limitazioni precedenti, dove solo una manciata di oggetti specifici poteva raggiungere tale qualità, offrendo ora la piena libertà di equipaggiare gli oggetti desiderati senza sacrificare il potere.

Per i lupi solitari e gli appassionati della competizione pura, arriva la Modalità Autosufficiente. Questa opzione permette di giocare in solitaria, senza la possibilità di commerciare o formare gruppi, e di scalare classifiche esclusive pensate per dimostrare l'abilità in un contesto di parità assoluta. Il gioco competitivo esce dalla fase beta con le nuove Classifiche e la Torre, dove i migliori otterranno Aureole cosmetiche esclusive e titoli prestigiosi, affermando il proprio dominio su tutto il mondo di Sanctuarium.

Infine, una collaborazione inattesa vedrà unirsi gli eroi di Sanctuarium e quelli di Overwatch. Un evento a tempo limitato permetterà di ottenere iconici oggetti cosmetici tramite il Reliquiario, tra cui spicca il Pacchetto Mascotte Kiriko, un riferimento diretto all'universo dello sparatutto di Blizzard. La quattordicesima stagione di Diablo IV promette un'esperienza densa di novità, che spingerà i giocatori a confrontarsi con una minaccia senza precedenti. Se la Morte può sembrare inevitabile nel reame di Pandemonio, Blizzard suggerisce che non sia affatto inarrestabile.