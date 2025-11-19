Stagione 1 al via: tutte le novità di Battlefield 6 e REDSEC. In arrivo una settimana di prova gratuita

Battlefield Studios lancia la Stagione 1 Resistenza californiana, con nuovi contenuti per Battlefield 6 e REDSEC, tra cui la mappa Eastwood, la modalità Sabotaggio, nuove armi e missioni. Dal 25 novembre al 2 dicembre è prevista una prova gratuita del gioco.

Battlefield Studios ha introdotto un importante aggiornamento per i suoi titoli di punta, Battlefield 6 e Battlefield REDSEC con la Stagione 1 "Resistenza californiana". L'arrivo dei nuovi contenuti coincide con un annuncio che farà felici molti giocatori: presto sarà disponibile una prova gratuita di Battlefield 6. Dal 25 novembre al 2 dicembre gli utenti potranno infatti testare gratuitamente il gioco.

L'aggiornamento stagionale introduce diverse novità significative. Per Battlefield 6, la protagonista è la nuova mappa Eastwood, ambientata in un elegante quartiere della California del Sud. Tra campi da golf e ville di lusso, gli scontri trasformano un contesto pacifico in un vero campo di battaglia ad alta tensione.

A questa ambientazione si aggiunge la nuova modalità Sabotaggio, un'esperienza frenetica basata sulla distruzione del maggior numero possibile di obiettivi entro il tempo limite. La modalità è accessibile su più mappe, comprese le nuove Eastwood e Blackwell Fields, ma solo per un periodo limitato.

Ulteriori novità introdotte con l'aggiornamento di Battlefield 6

Arriva anche un nuovo veicolo, il Turfpro PTV Royal, definito ironicamente come "il veicolo più letale del campo da golf", pronto ad aggiungere un tocco di caos tattico ai combattimenti. Parallelamente, Battlefield REDSEC si espande con contenuti gratuiti: la modalità Guanto dArme riceve la missione Rodeo, mentre nel Battle Royale fanno il loro debutto i depositi dei superstiti, che potranno essere scassinati per ottenere bottini preziosi.

Una delle aggiunte più significative riguarda Portal, che con l'aggiornamento diventa una vera sandbox creativa. I giocatori hanno ora a disposizione strumenti più flessibili e potenti per progettare esperienze personalizzate e modalità uniche, ampliando le possibilità creative della community.

La Stagione 1 introduce inoltre contenuti condivisi tra Battlefield 6 e REDSEC, tra cui i Prelievi battaglia, ovvero armi rare ottenibili in depositi ad alto valore sparsi nelle varie modalità, disponibili più avanti nella fase. Debuttano anche nuove armi come il fucile a pompa DB-12, la pistola M357 Trait e l'accessorio Fermo per la mano sottile.