Sta succedendo davvero: Assetto Corsa Rally debutta a novembre con percorsi reali in laser scan!

505 Games e Supernova Games Studios hanno annunciato Assetto Corsa Rally, nuovo capitolo della celebre serie di simulatori dedicato alle competizioni su sterrato. L'Early Access sarà disponibile su Steam dal 13 novembre al prezzo di 29,99 euro con percorsi realizzati in laser-scan

La famiglia di Assetto Corsa si amplia con un capitolo interamente focalizzato sul mondo del rally. Supernova Games Studios, parte del gruppo Digital Bros, ha sviluppato un simulatore che porta la fisica e il realismo della serie su percorsi sterrati e asfaltati, riproducendo le dinamiche uniche delle competizioni rally. La collaborazione con KUNOS Simulazioni ha permesso di adattare il motore fisico proprietario per gestire le specifiche meccaniche di salti, fondi sconnessi e superfici variabili che caratterizzano le prove speciali.

Il progetto nasce dalla volontà di colmare un vuoto nel panorama delle simulazioni moderne. Mauro Notarberardino, Studio Director di Supernova Games, ha spiegato che il team ha lavorato a stretto contatto con piloti professionisti, ingegneri meccanici, collezionisti e tecnici specializzati per riprodurre ogni aspetto della disciplina con la massima fedeltà possibile:

"Sentendo la mancanza di un simulatore di rally moderno, Supernova è nata con l'obiettivo di realizzarne uno che risultasse autentico e all'avanguardia. Abbiamo quindi collaborato con piloti, ingegneri, collezionisti, meccanici ed esperti del settore per rappresentare il più fedelmente possibile questa disciplina. Un ringraziamento particolare va a Kunos Simulazioni, la cui partnership è stata fondamentale per garantire il family feeling della serie anche su questo nuovo capitolo, specialmente per quanto riguarda il modello di guida. Oggi inizia per Supernova e ACR un nuovo ed entusiasmante percorso, che non vediamo l'ora di condividere con voi."

Marco Massarutto, co-fondatore di KUNOS Simulazioni, ha sottolineato come una vera simulazione rally richieda un approccio dedicato: gareggiare principalmente contro il cronometro invece che contro numerosi avversari gestiti dall'intelligenza artificiale libera risorse computazionali significative, consentendo di approfondire aspetti come la fisica specifica delle vetture da rally, il comportamento meccanico avanzato, il sistema di danneggiamento e il modello degli pneumatici su diverse tipologie di superficie.

Assetto Corsa Rally promette percorsi reali in laser scan e Unreal Engine 5

Il team di sviluppo ha adottato la tecnologia laser scan per riprodurre tutti gli stage, caratteristica inedita nel settore: ogni percorso viene scannerizzato centimetro per centimetro, catturando la conformazione reale del terreno con tutte le sue irregolarità, dossi e caratteristiche morfologiche. L'approccio garantisce un livello di precisione mai visto nel settore dei simulatori rally, restituendo l'autenticità dei tracciati reali con fedeltà millimetrica. Parallelamente, Supernova ha modificato e ottimizzato Unreal Engine 5 per adattarlo alle esigenze specifiche dei racing game, bilanciando resa grafica e performance.

Al momento del lancio in Accesso Anticipato saranno disponibili 33 chilometri di strade reali scannerizzate, suddivisi in 4 prove speciali con 18 varianti ambientate tra i percorsi sterrati del Galles e quelli asfaltati dell'Alsazia. Il parco vetture includerà 10 auto iconiche selezionate tra le categorie Gruppo B, WRC e Rally 2. Le modalità di gioco saranno 5, con supporto per configurazioni a triplo schermo. Durante la fase di Early Access verranno progressivamente aggiunte funzionalità multiplayer online, mantenendo sempre la simulazione come elemento centrale dell'esperienza.

Di seguito i contenuti della primissima versione che sarà rilasciata:

Auto con licenza ufficiale : Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2  1972 Citroen Xsara WRC  2001 Fiat 131 Abarth Gr.4  1976 FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4  1973 Hyundai i20N Rally2  2021 Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A  1992 Lancia Stratos Gr.4  1976 Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B  1984 Mini Cooper S Gr.2  1964 Peugeot 208 Rally4  2020

: Tracciati reali : Rally Alsazia Munster Rally Alsazia Saverne Rally Galles  Hafren South Rally Galles  Hafren North

: Modalità di gioco : Assetto Corsa Rally Events con classifiche online Prove Libere Time Attack con classifiche online Weekend di Rally Prova speciale singola

:

Le condizioni ambientali giocano un ruolo determinante nel gameplay. Il ciclo giorno-notte, le variazioni meteorologiche e le caratteristiche del terreno influenzano direttamente il comportamento dei veicoli: temperatura, umidità e tipologia di superficie modificano progressivamente l'aderenza e la risposta delle auto, rendendo ogni prova speciale un'esperienza diversa. Gli elementi atmosferici non rappresentano semplici effetti visivi ma componenti integrate nel modello fisico, richiedendo ai piloti virtuali costante adattamento e precisione nella guida.

Il rigoroso motore fisico di KUNOS Simulazioni rappresenta la base di partenza del nuovo progetto, ma è stato specificamente modificato per gestire le dinamiche tipiche del rally: dal comportamento su superfici scivolose e variabili alla corretta simulazione dei salti e degli atterraggi su fondi irregolari. Ogni vettura è stata ricostruita sulla base di scansioni laser e dati CAD ufficiali, garantendo fedeltà geometrica e strutturale. Il sistema di danneggiamento combina deformazioni visive con conseguenze fisiche concrete sul comportamento dinamico del mezzo, influenzando l'handling e le prestazioni in modo realistico.

L'aspetto sonoro è stato curato attraverso registrazioni autentiche di accelerazioni, frenate e derapate effettuate su veicoli reali, sia dall'interno dell'abitacolo che dall'esterno. Le note del navigatore sono state realizzate in collaborazione con copiloti professionisti, utilizzando le loro voci originali per massimizzare l'immersione. La roadmap per la versione finale prevede contenuti significativamente ampliati: oltre 120 chilometri di prove speciali scannerizzate, 10 prove con più di 35 varianti distribuite su 5 rally internazionali, e un parco vetture completo con oltre 30 modelli tra i più rappresentativi della storia passata e recente della disciplina. Verranno aggiunte nuove modalità di gioco, una scuola rally dedicata, una modalità carriera strutturata e il pieno supporto alla realtà virtuale.

Il simulatore verrà presentato al pubblico durante il Sim Racing Expo di Dortmund, evento organizzato da SouthWest Vision che si terrà dal 17 al 19 ottobre. Assetto Corsa Rally sarà presente in diversi stand e sul palco principale all'interno dell'area FANATEC. L'Accesso Anticipato partirà il 13 novembre 2025 su Steam al prezzo promozionale di 29,99 euro: gli acquirenti potranno provare il gioco mesi prima del lancio definitivo, contribuendo con feedback utili al perfezionamento del gameplay e all'ottimizzazione delle prestazioni. Ulteriori dettagli verranno comunicati attraverso il sito ufficiale e i canali social di Assetto Corsa nei prossimi mesi.