Square Enix guarda al futuro: più AI nel controllo qualità e nuovi licenziamenti

Square Enix vuole integrare strumenti AI per il controllo qualità dei suoi giochi e, nel frattempo, sta avviando una nuova campagna di licenziamenti tra i suoi team di sviluppo occidentali

È un periodo di profondi cambiamenti per Square Enix. La software house sta lavorando a diversi progetti, anche se il remake di Final Fantasy IX potrebbe non arrivare, ed è impegnata in un programma di trasformazione della sua attività che, come per diverse altre aziende tech, si traduce in un focus sull'AI e in nuovi licenziamenti. Le modalità di implementazione dell'intelligenza artificiale e la riduzione del personale (soprattutto al di fuori del Giappone) sono scelte che, inevitabilmente, faranno discutere.

Il futuro di Square Enix

Per il suo futuro, Square Enix intende puntare con sempre più decisione sull'intelligenza artificiale generativa, seguendo un trend ormai chiaro per il mercato tech. Secondo quanto emerso in queste ore, infatti, l'azienda intende sostituire il 70% delle attività di QA e debugging con strumenti AI, anche grazie a una collaborazione con l'Università di Tokyo.

L'iniziativa è denominata Joint Development of Game QA Automation Technology Using Generative AI e mira a sviluppare strumenti in grado, sfruttando l'AI, di rilevare bug e imperfezioni nel software. In questo modo, Square Enix punta a sostituire il lavoro umano, riducendo il personale dedicato a queste attività, per ottenere un vantaggio competitivo nello sviluppo (sostanzialmente riducendo i costi).

Nel frattempo, l'azienda ha avviato una nuova campagna di licenziamenti, che impatta sui team nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In questo caso, alla base della decisione sembra esserci la volontà di riorganizzare le attività con un focus sugli studi di sviluppo in Giappone.

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova campagna di licenziamenti coinvolgerebbe circa 100-140 sviluppatori. Per il momento, Square Enix non ha voluto commentare la notizia. Ricordiamo, in ogni caso, che da tempo l'azienda sta riducendo le sue attività in Occidente, con licenziamenti e anche con la vendita di interi studi di sviluppo, come Crystal Dynamics e Eidos-Montréal ceduti a Embracer Group.