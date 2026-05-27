Square Enix annuncia un livestream per il 40° anniversario di Dragon Quest: in arrivo info sul 12° capitolo?

Square Enix ha annunciato un livestream per il 40° anniversario di Dragon Quest previsto oggi 27 Maggio 2026 alle ore 15:00. L'evento potrebbe includere nuove informazioni su Dragon Quest 12: The Flames of Fate, annunciato cinque anni fa

Square Enix ha annunciato un livestream speciale dedicato al 40° anniversario di Dragon Quest, previsto per oggi, 27 Maggio 2026. L'evento potrebbe rappresentare l'occasione per mostrare finalmente nuove informazioni su Dragon Quest 12: The Flames of Fate, annunciato ufficialmente circa cinque anni fa e rimasto finora quasi completamente .

L'annuncio dello streaming ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan della storica saga RPG, una delle più longeve e importanti dell'industria videoludica giapponese. Il franchise, nato quarant'anni fa, continua infatti a mantenere una forte popolarità e a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili di Square Enix.

Secondo quanto riportato, alcuni indizi arrivati direttamente dal creatore della serie lascerebbero intendere che durante il livestream potrebbe esserci un aggiornamento sul dodicesimo capitolo della saga. Dragon Quest 12: The Flames of Fate era stato annunciato nel 2021, ma da allora le informazioni condivise ufficialmente sono state molto limitate. L'evento potrà essere seguito tramite il player di YouTube qui in basso:

Ulteriori dettagli sull'evento in arrivo a tema Dragon Quest

L'evento arriva inoltre in un momento favorevole per la serie, anche grazie al recente entusiasmo generato dal remake della saga. L'articolo sottolinea infatti come il recente remake abbia contribuito a rilanciare l'interesse verso Dragon Quest e come un nuovo titolo possa sfruttare questo slancio positivo.

Tra gli altri contenuti previsti per il 40° anniversario ci saranno anche il lancio di una pagina celebrativa speciale e una trasmissione dedicata alle celebrazioni, che includerà la partecipazione del programma "Critikano Hit" di Eiko Kano.

L'evento streaming inizierà alle 15:00 (ora italiana) di oggi 27 Maggio 2026. Per i fan più appassionati, Square Enix invita quindi a prepararsi in anticipo per seguire l'annuncio in diretta. Nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali sui contenuti del livestream, l'attesa principale resta legata, come detto in precedenza, a Dragon Quest 12