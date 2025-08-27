Squadron 42 (Star Citizen) sfida GTA 6? Chris Roberts promette un lancio colossale

Star Citizen continua a crescere e superare record di finanziamento. Chris Roberts punta al 2026 per il lancio di Squadron 42, campagna single player con un cast stellare, che ambisce a un impatto paragonabile a GTA 6. La versione 1.0 di Star Citizen resta fissata per il 2027-2028.

Star Citizen
 

Cloud Imperium Games continua a sviluppare l'ambizioso universo di Star Citizen, progetto che da oltre dieci anni polarizza il dibattito videoludico. Il titolo ha superato la cifra record di 858 milioni di dollari raccolti tramite crowdfunding dal 2012, con oltre 5,8 milioni di sostenitori, e vede ancora oggi un costante afflusso di nuovi finanziamenti.

Il cuore dell'attesa è rappresentato da Squadron 42, la campagna single player autonoma con un cast stellare che include Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman e Henry Cavill. L'uscita è prevista per il 2026 e Chris Roberts, fondatore di Cloud Imperium, non nasconde le proprie ambizioni: in un'intervista al quotidiano canadese La Presse, ha affermato che il lancio del gioco potrebbe diventare "un evento quasi grande quanto Grand Theft Auto 6", previsto per il 26 maggio 2026.

La scelta della finestra di lancio non è ancora stata definita, ma lo studio sembra intenzionato a evitare la concorrenza diretta con il nuovo capitolo di Rockstar Games, uno dei titoli più attesi di sempre. Roberts ha sottolineato inoltre che, a parte GTA 6, Squadron 42 rappresenta probabilmente il gioco AAA con il budget più elevato mai realizzato.

Il progetto non è però privo di incognite. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 e ha già superato abbondantemente la decade, con molteplici rinvii. La roadmap attuale colloca la versione 1.0 di Star Citizen nel 2027-2028, mentre Squadron 42 fungerà da banco di prova tecnologico e narrativo, portando nel gioco principale le innovazioni introdotte.

Nel frattempo, chi volesse avvicinarsi all'universo di Star Citizen può approfittare dei periodici eventi free fly, che consentono di provare gratuitamente l'alpha del titolo. L'ultimo periodo promozionale resterà attivo fino al 2 settembre.

19 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
al13527 Agosto 2025, 11:56 #1
meno male ancora non mi ero fatto una risata oggi...
Ripper8927 Agosto 2025, 11:56 #2
L'erede High Tech di Wanna Marchi è tornato all'attacco.

Si vede che era un po' che non c'erano notizie a riguardo ed ha dovuto rilasciare qualcosa per guadagnare ulteriore tempo ( e quindi soldi ).
|D@ve|27 Agosto 2025, 12:16 #3
Con tutti i soldi raccolti si sarebbe potuto finanziare un vero viaggio spaziale. Magari per Marte
jepessen27 Agosto 2025, 12:46 #4
Troppi anni di sviluppo ma sinceramente spero comunque che esca...
R@nda27 Agosto 2025, 12:59 #5
Nonostante tutto aspetto di più Squadron 42 (molto di più.
Datemi del matto, anche se non ho mai finanziato nulla, spero che esca e sia all'altezza.
ci spero ancora
s0nnyd3marco27 Agosto 2025, 13:16 #6
Ma il 42 indica l'anno di uscita?
CrapaDiLegno27 Agosto 2025, 13:33 #7
Ma davvero sta ancora raccogliendo soldi???
Wanna Marchi aveva perfettametne ragione....

P.S: scommetto una ciambella che appena si avvicina la data di rilascio gli verrà in mente di cambiare nuovamente il motore grafico per usarne uno più moderno che renderà il gioco ancora migliore, più realistico e con migliori prestazioni e quindi ci vorrà almeno un altro paio di anni prima di vedere un frame generato dal nuovo motore.
AtaruGolan27 Agosto 2025, 14:06 #8
Sinceramente all'inizio ci avevo creduto, dopo qualche anno, che ogni volta vedevo solo creare nuove navi per fare altri soldi, ho deciso di vendere tutto (guadagnandoci tra l'altro) ma vedere che dopo 13 anni, ancora stanno racimolando soldi, mi fa veramente paura.
Quell_uomo27 Agosto 2025, 14:29 #9
E pensare che Wing Commander era pure un bel gioco
futu|2e27 Agosto 2025, 14:39 #10
Per chi ha pazienza vive sereno, senza spendere un 1 si aspetta l'uscita
del single player e poi si può pagare un gioco fatto e finito (si spera)
