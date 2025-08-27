Squadron 42 (Star Citizen) sfida GTA 6? Chris Roberts promette un lancio colossale

Cloud Imperium Games continua a sviluppare l'ambizioso universo di Star Citizen, progetto che da oltre dieci anni polarizza il dibattito videoludico. Il titolo ha superato la cifra record di 858 milioni di dollari raccolti tramite crowdfunding dal 2012, con oltre 5,8 milioni di sostenitori, e vede ancora oggi un costante afflusso di nuovi finanziamenti.

Il cuore dell'attesa è rappresentato da Squadron 42, la campagna single player autonoma con un cast stellare che include Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman e Henry Cavill. L'uscita è prevista per il 2026 e Chris Roberts, fondatore di Cloud Imperium, non nasconde le proprie ambizioni: in un'intervista al quotidiano canadese La Presse, ha affermato che il lancio del gioco potrebbe diventare "un evento quasi grande quanto Grand Theft Auto 6", previsto per il 26 maggio 2026.

La scelta della finestra di lancio non è ancora stata definita, ma lo studio sembra intenzionato a evitare la concorrenza diretta con il nuovo capitolo di Rockstar Games, uno dei titoli più attesi di sempre. Roberts ha sottolineato inoltre che, a parte GTA 6, Squadron 42 rappresenta probabilmente il gioco AAA con il budget più elevato mai realizzato.

Il progetto non è però privo di incognite. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 e ha già superato abbondantemente la decade, con molteplici rinvii. La roadmap attuale colloca la versione 1.0 di Star Citizen nel 2027-2028, mentre Squadron 42 fungerà da banco di prova tecnologico e narrativo, portando nel gioco principale le innovazioni introdotte.

Nel frattempo, chi volesse avvicinarsi all'universo di Star Citizen può approfittare dei periodici eventi free fly, che consentono di provare gratuitamente l'alpha del titolo. L'ultimo periodo promozionale resterà attivo fino al 2 settembre.