Splinter Cell Remake, svolta decisiva? David Grivel torna alla guida del progetto

David Grivel è tornato come game director del remake di Splinter Cell, riportando stabilità a un progetto segnato da cambi di leadership. Dopo l'addio del secondo director Andy Schmoll, il rientro di Grivel è accolto positivamente dai fan. Il remake, annunciato nel 2021, resta però ancora privo di trailer o aggiornamenti concreti.

Il remake di Splinter Cell torna al centro dell'attenzione grazie a un'importante novità: David Grivel, il primo game director del progetto, è ufficialmente tornato alla guida dello sviluppo. Grivel aveva lasciato Ubisoft Toronto nel 2022, generando preoccupazioni tra i fan sul futuro del rifacimento del celebre stealth-action.

Ora, a distanza di tre anni, ha annunciato via LinkedIn il suo rientro, dichiarandosi "davvero felice" di poter nuovamente lavorare con un team e un progetto che considera "molto speciali". La notizia arriva in un momento particolarmente delicato. Solo alcune settimane fa, infatti, il remake aveva perso il suo secondo game director, Andy Schmoll, con Ubisoft che aveva persino pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per coprire la posizione vacante.

La candidatura di Grivel deve quindi aver rappresentato un'opportunità preziosa per rimettere stabilità in un progetto che, finora, ha vissuto un percorso piuttosto travagliato. Molti fan hanno accolto il suo ritorno come un segnale positivo, soprattutto considerando la passione dimostrata dallo sviluppatore per la serie e la sua esperienza diretta sul titolo.

Ulteriori dettagli sul remake di Splinter Cell

Annunciato nel 2021, il remake di Splinter Cell è diventato uno dei progetti Ubisoft più attesi e allo stesso tempo più avvolti nell'incertezza. Sono già trascorsi quattro anni dalla conferma ufficiale e, a oggi, non sono ancora stati mostrati trailer o aggiornamenti concreti sullo stato dei lavori. L'entusiasmo del pubblico, tuttavia, rimane vivo, alimentato anche dall'interesse di figure iconiche come Luca Ward, storico doppiatore di Sam Fisher, desideroso di tornare nei panni del leggendario agente della Third Echelon.

Il ritorno di Grivel potrebbe quindi rappresentare l'inizio di una nuova fase produttiva, potenzialmente più stabile e coerente. Tuttavia, molti appassionati si interrogano su quanto durerà ancora l'attesa prima di vedere un primo filmato o una data indicativa per l'uscita.

I commenti dei fan riflettono sentimenti misti: tra ironia, speranza e un po' di frustrazione, il progetto viene percepito come un cammino tortuoso, simile ad altri sviluppi complessi vissuti da Ubisoft negli ultimi anni. Nonostante tutto, l'arrivo di un leader già familiare con la visione originale del remake potrebbe rivelarsi la chiave per riportare il progetto sui binari giusti.