Splinter Cell Remake, svolta decisiva? David Grivel torna alla guida del progetto
David Grivel è tornato come game director del remake di Splinter Cell, riportando stabilità a un progetto segnato da cambi di leadership. Dopo l'addio del secondo director Andy Schmoll, il rientro di Grivel è accolto positivamente dai fan. Il remake, annunciato nel 2021, resta però ancora privo di trailer o aggiornamenti concreti.di Francesco Messina pubblicata il 01 Dicembre 2025, alle 09:31 nel canale Videogames
UbisoftSplinter Cell
Il remake di Splinter Cell torna al centro dell'attenzione grazie a un'importante novità: David Grivel, il primo game director del progetto, è ufficialmente tornato alla guida dello sviluppo. Grivel aveva lasciato Ubisoft Toronto nel 2022, generando preoccupazioni tra i fan sul futuro del rifacimento del celebre stealth-action.
Ora, a distanza di tre anni, ha annunciato via LinkedIn il suo rientro, dichiarandosi "davvero felice" di poter nuovamente lavorare con un team e un progetto che considera "molto speciali". La notizia arriva in un momento particolarmente delicato. Solo alcune settimane fa, infatti, il remake aveva perso il suo secondo game director, Andy Schmoll, con Ubisoft che aveva persino pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per coprire la posizione vacante.
La candidatura di Grivel deve quindi aver rappresentato un'opportunità preziosa per rimettere stabilità in un progetto che, finora, ha vissuto un percorso piuttosto travagliato. Molti fan hanno accolto il suo ritorno come un segnale positivo, soprattutto considerando la passione dimostrata dallo sviluppatore per la serie e la sua esperienza diretta sul titolo.
Ulteriori dettagli sul remake di Splinter Cell
Annunciato nel 2021, il remake di Splinter Cell è diventato uno dei progetti Ubisoft più attesi e allo stesso tempo più avvolti nell'incertezza. Sono già trascorsi quattro anni dalla conferma ufficiale e, a oggi, non sono ancora stati mostrati trailer o aggiornamenti concreti sullo stato dei lavori. L'entusiasmo del pubblico, tuttavia, rimane vivo, alimentato anche dall'interesse di figure iconiche come Luca Ward, storico doppiatore di Sam Fisher, desideroso di tornare nei panni del leggendario agente della Third Echelon.
Il ritorno di Grivel potrebbe quindi rappresentare l'inizio di una nuova fase produttiva, potenzialmente più stabile e coerente. Tuttavia, molti appassionati si interrogano su quanto durerà ancora l'attesa prima di vedere un primo filmato o una data indicativa per l'uscita.
I commenti dei fan riflettono sentimenti misti: tra ironia, speranza e un po' di frustrazione, il progetto viene percepito come un cammino tortuoso, simile ad altri sviluppi complessi vissuti da Ubisoft negli ultimi anni. Nonostante tutto, l'arrivo di un leader già familiare con la visione originale del remake potrebbe rivelarsi la chiave per riportare il progetto sui binari giusti.
Peccato di una serie, che cmq mi mancano 2 titoli all'appello (gli ultimi 2) ma che ci ho giocato volentieri facendomi apprezzare del tutto lo stealth, Ubisoft l'abbia abbandonata ed il massimo che è uscito è il cartone che cmq neanche ho visto , ma con Fisher doppiato dallo stesso attore che avrei voluto come protagonista ai tempi in un eventuale film.
Insomma, un remake da un lato non sarebbe niente di nuovo, dall'altro cmq , se viene fatto in modo decente, la possibilità di capire se è una serie che può attirare ancora pubblico aldilà di chi come me la serie già la conosce.
Puoi vivere sereno, non valgono la pena nemmeno a 9.99.
lo so è un vecchio discorso, anzi, so che uno può cmq valere la pena almeno provarlo, l'altro meno, ma son cmq curioso di giocarli almeno 1 volta.
Detto questo, è solo l'ennesimo titolo da parte di Ubi messo da parte per mandare avanti i soliti, non che SC non avesse seguito e non piacesse in generale in passato.
Forse nemmeno 1.99, anche se li ho giocati non ricordo più nulla, completamente rimossi dalla mia mente per quanto facevano pena
Per quanto mi riguarda Splinter Cell finisce con Chaos Theory.
Io mi sbaglio sempre (riguardo il nome) ma ho letto spesso che uno degli ultimi 2 era ed è cmq più riuscito dell'altro, ma ben lontano dai precedenti.
Per quanto riguarda i vecchi titoli, ognuno dice la sua, per me il migliore rimane Pandora Tomorrow.
Amen.
La ricetta per un remake fatto bene sarebbe più semplice di un tiramisù:
- aggiornare il motore grafico
- eliminare tutta la componente action introdotta dopo chaos theory
- migliorare gli npc con l'ai
Il vero motivo di questo ritardo è perchè non riescono ad escogitare (ancora) qualcosa per mungere forte la vacca (leggi multiplayer, skin e altre amenità.
Se è come quello che han mostrato su Prince Of Persia siamo apposto.
direi anche migliorare il sistema dei controlli a distanza di anni , per adattarli a quelli recenti, e migliorare le funzioni da tastiera cosa che non mi è piaciuto granché giocandoci da pc (tanto che ci ho giocato esclusivamente via PS2).
Non so se migliorare gli NPC con l'AI serve effettivamente a qualcosa visto il tipo di gioco.
E sinceramente, non sono né pro né contro gli achievement, ma per i vecchi aggiungere qualche "trofeo" se giochi X modo non sarebbe male.
La componente Action dava quel tocco di novità, invece cos'era di veramente "orribile" negli ultimi 2?
PS: io ho avuto una psp usata in notevole ritardo, quindi non ci ho giocato, ma dimenticavo che c'era anche "Essentials", ma se non sbaglio anche quello non ha ricevuto recensioni bellissime ai tempi.
per il resto anche a me mancano all'appello (li ho gia in libreria) gli ultimi 2, abbandonato per causa ennesimo bug double agent su PC che fa davvero pena
Ma son Ubi, molto Ubi, quindi è più probabile che esca l'ennesimo AC che fare una cosa del genere.
Vabbè, mai dire mai, ma come ho scritto nel mio primo post, fino a che non c'è e lo vediamo fatto e finito, passeranno ancora anni.
