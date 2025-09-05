Spielberg voleva dirigere il film di Call of Duty, ma Activision ha detto no: ecco perché

Steven Spielberg aveva manifestato un forte interesse per portare Call of Duty sul grande schermo con la sua Amblin, ma le condizioni imposte dal regista non hanno convinto Activision, che ha scelto un'altra strada. Il progetto è ora in mano a Paramount, con David Ellison dietro l'accordo

Il progetto cinematografico legato a Call of Duty è finalmente ufficiale: Paramount ha siglato un accordo con Activision per portare in sala uno dei franchise videoludici più popolari al mondo. Al momento non è stato annunciato alcun nome per la regia, ma dietro le quinte è emerso un dettaglio sorprendente: Steven Spielberg avrebbe in passato espresso il desiderio di dirigere il film attraverso la sua Amblin in collaborazione con Universal.

Spielberg, appassionato giocatore e grande estimatore della serie, avrebbe voluto imprimere la sua visione al progetto. Oltretutto, è già stato regista di Salvate il Soldato Ryan, film per il quale ha anche vinto il Premio Oscar alla miglior regia, e che in qualche modo ha ispirato la stessa serie di videogiochi Call of Duty, ambientata anch'essa nella seconda guerra mondiale nei primi episodi. Anche CoD, di fatto, puntava sulla brutalità e la crudezza di certi momenti bellici dei vecchi conflitti mondiali, esattamente come aveva fatto Salvate il Soldato Ryan.

La proposta di Spielberg però includeva quelle che a Hollywood vengono definite le condizioni tipiche dello "Spielberg Deal": budget molto elevati, controllo creativo totale, diritto al final cut e completa autonomia sulle strategie di marketing. Vincoli considerati troppo stringenti per Activision, ora parte del gruppo Microsoft, che ha preferito affidarsi al piano di David Ellison, ritenuto più flessibile e in linea con le esigenze dello studio.

Il film di Call of Duty sarà quindi sviluppato da Paramount, che dovrà ora scegliere il regista chiamato a trasformare la saga videoludica in un blockbuster. Le aspettative sono alte, vista la popolarità della serie e la volontà di ampliare ulteriormente l'universo del brand.

Il rifiuto all'idea di Spielberg mostra come Activision punti a mantenere un controllo più stretto sul futuro del franchise anche al cinema. Il coinvolgimento di Ellison garantisce maggiore margine decisionale allo studio, che non dovrà sottostare a clausole rigide in fase di produzione e promozione. Resta da capire quale cineasta sarà selezionato per un progetto che potrebbe dare il via a una nuova saga hollywoodiana ispirata a uno dei titoli più venduti nella storia dei videogiochi.