Sophie Turner è Lara Croft: prime immagini dalla serie Amazon di Tomb Raider

Amazon ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Sophie Turner come Lara Croft nella nuova serie TV di Tomb Raider per Prime Video. L'attrice appare con il classico outfit dei videogiochi. La serie sarà collegata alla narrativa dei giochi e arriva in un periodo di rilancio del franchise

Amazon ha svelato le prime immagini ufficiali di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, offrendo ai fan un primo sguardo concreto sulla nuova serie TV di Tomb Raider in arrivo su Amazon Prime Video. Lo scatto, definito come un "wardrobe check", mostra l'attrice in un abbigliamento che richiama in modo evidente l'iconografia classica del celebre personaggio videoludico.

Nell'immagine, Sophie Turner indossa infatti l'outfit storico di Lara Croft: pistole gemelle, pantaloncini, top aderente e look da esploratrice, elementi che hanno reso il personaggio immediatamente riconoscibile fin dagli esordi della saga negli anni '90. La scelta stilistica sembra voler rassicurare i fan storici, puntando su una rappresentazione fedele alle origini del franchise piuttosto che su una reinterpretazione radicale.

Al momento, la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma l'hype continua a crescere anche grazie alle numerose informazioni emerse sul cast. Oltre a Sophie Turner, già nota al grande pubblico per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, sono stati confermati attori di grande calibro come Celia Imrie, Jason Isaacs e Sigourney Weaver, che interpreteranno ruoli chiave all'interno della storia.

I dettagli sulla nuova serie TV in cui Sophie Turner vestirà i panni di Lara Croft

Un dettaglio particolarmente interessante riguarda l'impostazione narrativa della serie. Secondo quanto dichiarato da Story Kitchen, la casa di produzione coinvolta nel progetto, la serie TV di Tomb Raider si collegherà direttamente alla narrativa dei videogiochi, anziché proporsi come un prodotto standalone o come un seguito dei film con Angelina Jolie.

Questa scelta suggerisce un approccio più rispettoso del materiale originale e potrebbe rendere la serie particolarmente appetibile per i fan di lunga data. L'arrivo della serie su Prime Video si inserisce in un momento di rinascita per il brand Tomb Raider.

Nel corso degli ultimi mesi, la saga ha ritrovato visibilità grazie all'annuncio di Tomb Raider: Catalyst, presentato durante i The Game Awards, e alla conferma di un remake completo del primo Tomb Raider, svelato nello stesso evento. Questo rinnovato slancio dimostra la volontà di rilanciare il personaggio di Lara Croft su più fronti, tra videogiochi, televisione e intrattenimento transmediale.