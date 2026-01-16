Sophie Turner è Lara Croft: prime immagini dalla serie Amazon di Tomb Raider
Amazon ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Sophie Turner come Lara Croft nella nuova serie TV di Tomb Raider per Prime Video. L'attrice appare con il classico outfit dei videogiochi. La serie sarà collegata alla narrativa dei giochi e arriva in un periodo di rilancio del franchisedi Francesco Messina pubblicata il 16 Gennaio 2026, alle 12:11 nel canale Videogames
Tomb Raider
Amazon ha svelato le prime immagini ufficiali di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, offrendo ai fan un primo sguardo concreto sulla nuova serie TV di Tomb Raider in arrivo su Amazon Prime Video. Lo scatto, definito come un "wardrobe check", mostra l'attrice in un abbigliamento che richiama in modo evidente l'iconografia classica del celebre personaggio videoludico.
Nell'immagine, Sophie Turner indossa infatti l'outfit storico di Lara Croft: pistole gemelle, pantaloncini, top aderente e look da esploratrice, elementi che hanno reso il personaggio immediatamente riconoscibile fin dagli esordi della saga negli anni '90. La scelta stilistica sembra voler rassicurare i fan storici, puntando su una rappresentazione fedele alle origini del franchise piuttosto che su una reinterpretazione radicale.
Get your artifacts out. Lara's on her way #TombRaider #WardrobeTest pic.twitter.com/kDcWhtlR4dPrime Video (@PrimeVideo) January 15, 2026
Al momento, la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma l'hype continua a crescere anche grazie alle numerose informazioni emerse sul cast. Oltre a Sophie Turner, già nota al grande pubblico per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, sono stati confermati attori di grande calibro come Celia Imrie, Jason Isaacs e Sigourney Weaver, che interpreteranno ruoli chiave all'interno della storia.
I dettagli sulla nuova serie TV in cui Sophie Turner vestirà i panni di Lara Croft
Un dettaglio particolarmente interessante riguarda l'impostazione narrativa della serie. Secondo quanto dichiarato da Story Kitchen, la casa di produzione coinvolta nel progetto, la serie TV di Tomb Raider si collegherà direttamente alla narrativa dei videogiochi, anziché proporsi come un prodotto standalone o come un seguito dei film con Angelina Jolie.
Questa scelta suggerisce un approccio più rispettoso del materiale originale e potrebbe rendere la serie particolarmente appetibile per i fan di lunga data. L'arrivo della serie su Prime Video si inserisce in un momento di rinascita per il brand Tomb Raider.
Nel corso degli ultimi mesi, la saga ha ritrovato visibilità grazie all'annuncio di Tomb Raider: Catalyst, presentato durante i The Game Awards, e alla conferma di un remake completo del primo Tomb Raider, svelato nello stesso evento. Questo rinnovato slancio dimostra la volontà di rilanciare il personaggio di Lara Croft su più fronti, tra videogiochi, televisione e intrattenimento transmediale.
43 Commenti
Ogni volta che la leggo, mi piange il cuore.... grazie per aver contribuito HWU.
Cò,sò,sò,sò,sò,sò,,sà
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Semmai mi domando se veramente ha senso nel 2026 fare l'ennesimo contenuto su Tomb Raider quando da videogiochi o libri ci sarebbero tante altre storie prive di trasposizioni per il piccolo o grande schermo.
Francamente si poteva proporre qualcos'altro invece dell'ennesimo adattamento di Lara Croft.
Frutto delle raccomandazioni.
E il bello che molti di questi produttori sono gli stessi che non vogliono l'avvento dell'AI.
E il bello che molti di questi produttori sono gli stessi che non vogliono l'avvento dell'AI.
Non posso che darti ragione e ti dirò di più... viste certe prove attoriali penso che l'AI pur con tutti i suoi limiti avrebbe fatto molto ma molto meglio.
Semmai mi domando se veramente ha senso nel 2026 fare l'ennesimo contenuto su Tomb Raider quando da videogiochi o libri ci sarebbero tante altre storie prive di trasposizioni per il piccolo o grande schermo.
Francamente si poteva proporre qualcos'altro invece dell'ennesimo adattamento di Lara Croft.
Il paragone con TLOU non ha molto senso, sia per tipologia di gioco che per modalità di creazione del personaggio. Infatti penso che Lara Croft potrebbe essere interpretata letteralmente da qualsiasi attrice con fisico mediamente atletico e discretamente formosa (se consideriamo che l'ha fatta anche Alicia Vikander che fisicamente non c'entrava niente).
Sulla mancanza di idee nuove del cinema mi trovi assolutamente d'accordo
Sulla mancanza di idee nuove del cinema mi trovi assolutamente d'accordo
Si parla di Allie ma di Abby ? All'attrice mancavano mesi interi di iniezioni di steroidi con tanto di acne sulle spalle.
