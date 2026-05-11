Sony vuole tutti content creator: depositato un brevetto per l'IA che prepara i contenuti mentre giochi

Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto che descrive un sistema basato su intelligenza artificiale capace di analizzare le sessioni di gioco, riconoscere momenti rilevanti come boss fight, multi-kill o vittorie rare e trasformarli automaticamente in clip, screenshot o reel

Secondo un nuovo brevetto pubblicato il 5 maggio 2026 con identificativo 12616902 dall'USPTO, e intercettato da MP1ST, Sony sta lavorando a un sistema basato su intelligenza artificiale pensato per trasformare automaticamente le sessioni di gioco in contenuti social già pronti.

L'idea nasce da una constatazione semplice: oggi milioni di giocatori pubblicano su Discord, Twitch, YouTube e X i momenti più spettacolari delle proprie partite, ma il procedimento richiede registrazione, ricerca manuale delle scene migliori e software dedicati per editing e montaggio. Sony, invece, vorrebbe eliminare completamente questi passaggi attraverso una tecnologia che osserva il gameplay in tempo reale, raccoglie dati e identifica automaticamente gli highlight più rilevanti.

Secondo la documentazione, il sistema analizza uccisioni multiple, boss fight, vittorie complesse, eventi rari, decisioni cruciali e persino situazioni impreviste o divertenti, con un approccio personalizzato che considera anche il profilo del giocatore. Livello di abilità, stile di gioco e progressione personale diventano elementi centrali: la prima vittoria di un principiante, ad esempio, può assumere maggiore rilevanza rispetto a una vittoria standard per un utente esperto.

La componente di machine learning permette al sistema di apprendere pattern specifici e distinguere tra momenti genericamente spettacolari e azioni davvero significative per quel singolo utente. Questo approccio amplia il concetto di highlight, adattandolo al percorso personale del giocatore anziché limitarsi a criteri universali.

Una volta individuato l'evento, l'IA genera asset completi. Non solo semplici screenshot o clip grezze, ma highlight card stilizzate, collage cinematografici, brevi reel video, immagini con testo già impaginato e persino potenziali oggetti collezionabili digitali o tridimensionali. L'obiettivo è quindi offrire contenuti rifiniti e immediatamente condivisibili senza alcun intervento manuale.

Nel brevetto compare anche un caso pratico legato a uno sparatutto multiplayer, con un giocatore impegnato in uno scontro uno contro tre. In questo scenario, il sistema riconosce l'elevata difficoltà dell'azione, la rarità del risultato e l'abilità richiesta, producendo automaticamente una rappresentazione cinematografica completa di grafica e testo.

Le dichiarazioni di Hiroki Totoki e Hideaki Nishino confermano inoltre che PlayStation Studios utilizza già strumenti di intelligenza artificiale nello sviluppo, mentre questa nuova tecnologia si concentrerebbe direttamente sull'esperienza utente e sulla creazione di contenuti.

Come di consueto, la registrazione di un brevetto non assicura l'arrivo sul mercato di un prodotto o servizio. Attualmente, Sony sta esplorando questa opportunità e la registrazione di un breve serve solo a garantire preventivamente che dal punto di vista tecnico, la stessa soluzione non possa essere adottata da altri.

Tuttavia, si tratta di una soluzione indubbiamente interessante che consentirebbe, nella sostanza, a qualsiasi giocatore di diventare un content creator senza sforzo. Non rimane che chiarire se eventuali tool saranno integrati gratuitamente nell'ecosistema o se magari richiederanno l'abbonamento a PS Plus o addirittura una sottoscrizione dedicata.