Sony vuole trasformare ogni giocatore in uno streamer grazie all'intelligenza artificiale
Sony ha depositato un brevetto che anticipa l'arrivo di una nuova tecnologia IA che consente di individuare i contenuti video più importanti di una sessione di gioco per estrarli e condividerli con facilitàdi Davide Raia pubblicata il 14 Maggio 2026, alle 09:11 nel canale Videogames
SonyPlaystation
L'intelligenza artificiale nel mondo dei videogiochi potrebbe trovare una nuova applicazione: Sony, infatti, ha depositato un brevetto che mostra il possibile funzionamento di un nuovo sistema IA in grado di selezionare in automatico la sessione di gioco più interessante, estrapolandola dal resto del video e trasformandola in un contenuto condivisibile con altri utenti o sui social.
Un nuovo modo per usare l'IA in gaming?
Il brevetto prevede un'attività costante per l'IA che sarà in grado di monitorare in tempo reale la sessione di gioco dell'utente. Sfruttando un modello di apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale potrà individuare i momenti più importanti della sessione e trasformarli in contenuti da condividere sui social.
Il sistema dovrebbe essere in grado di adattarsi all'utente, dando risalto a determinate azioni, in base al profilo di chi sta giocando. Ad esempio, il primo successo ottenuto in un gioco potrebbe essere identificato come un momento da ricordare per l'IA. Grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere possibile anche ottenere clip personalizzate, con un montaggio di più sessioni di gioco.
Questa nuova funzionalità potrebbe essere una delle novità in arrivo per l'ecosistema PS6, dove l'intelligenza artificiale giocherà un ruolo di primo piano. Al momento, in ogni caso, si tratta esclusivamente di un brevetto e Sony non ha ancora fornito alcun dettaglio in merito. Ne sapremo di più a breve anche se il debutto della PS6 potrebbe essere ancora molto lontano, principalmente a causa della crisi delle memorie che rischia di far saltare i piani dell'azienda nipponica.
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