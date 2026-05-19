Sony: stop alle versioni PC dei suoi grandi giochi single player, ecco i motivi
Sony avrebbe deciso di interrompere il porting su PC dei principali giochi single player di PlayStation. Secondo Jason Schreier di Bloomberg, solo i titoli multiplayer e live service continueranno ad arrivare su PC, mentre produzioni come Ghost of Yotei e Saros resteranno esclusive PS5di Francesco Messina pubblicata il 19 Maggio 2026, alle 09:51 nel canale Videogames
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Negli ultimi anni Sony ha abituato i giocatori PC all'arrivo su Steam di molte delle sue produzioni più importanti. Serie come God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part sono infatti approdate su computer dopo il debutto su console.
Secondo nuove indiscrezioni, questa strategia sta per giungere al termine. Bloomberg aveva già riferito a marzo che Sony stava valutando di interrompere la pubblicazione su PC dei futuri titoli single player prodotti internamente.
Adesso, però, il giornalista Jason Schreier ha confermato che Hermen Hulst ha informato i dipendenti durante una riunione interna che la società continuerà a portare su PC soltanto i giochi multiplayer e quelli basati su servizi live. In base a queste informazioni, produzioni narrative di grande richiamo come Ghost of Yotei e Saros non arriveranno più su Steam, tornando così a essere esclusive PlayStation 5.
SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year. Original story from March: www.bloomberg.com/news/article...-- Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 18 maggio 2026 alle ore 20:47
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La decisione di Sony sulle esclusive che rimarranno su PS5
La decisione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto ai piani annunciati nel 2022, quando Sony aveva espresso l'intenzione di espandere con decisione la propria presenza su piattaforme PC e mobile, ipotizzando che una parte consistente delle nuove uscite potesse arrivare anche al di fuori delle console.
Diversi segnali avevano già suggerito un possibile rallentamento. Alcuni porting PC non avrebbero raggiunto i risultati commerciali sperati, mentre altri sono stati accompagnati da problemi tecnici, controversie legate all'obbligo di account PSN e un'accoglienza meno calorosa del previsto. Alla base del cambiamento potrebbe esserci la volontà di preservare il valore delle esclusive come elemento distintivo del marchio PlayStation e come incentivo all'acquisto della console.
Un ulteriore fattore potrebbe essere rappresentato dalle indiscrezioni su Project Helix, che secondo i rumor potrebbe integrare in modo più profondo store PC come Steam. In questo scenario, mantenere i grandi giochi single player lontani da Steam permetterebbe a Sony di proteggere maggiormente l'unicità del proprio ecosistema.
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Porting spesso dalla qualità altalenante, di giochi vecchi anni, a prezzo pieno.
Ed ancora così vendono 1M di copie digitali, ma nonostante questo sono numeri bassi per loro.
Aspettarsi di più signfica dover cambiare strategia e prospettive
Così fai giochi davvero tarati per quell'hw e che lo spremono davvero, non cavolate piene di bug che girano a 30fps in upscaling.
i giochi su pc sono solo marketing per fare comprare playstation e servizi annessi. non le interessano i soldi del pc
Così fai giochi davvero tarati per quell'hw e che lo spremono davvero, non cavolate piene di bug che girano a 30fps in upscaling.
Se pensi che miglioreranno le cose su console perché hanno eliminato i porting sbagli di grosso.
Sono appunto porting fatti da altri
I soldi per la loro scatoletta non glieli do sicuramente, figurarsi, ma se hanno deciso in tal senso sicuramente avranno fatto i loro conti.
Il gioco gira solo con il loro hardware (bene o male, lo lascio a voi) e tanti saluti. Fine.
Tanto ormai anche assemblarsi un pc decente per il gaming devi impegnarti uno o più organi, quindi ribadisco, amen, pazienza !
Sono appunto porting fatti da altri
A me delle console attuali frega una mazza, ma ricordo le esclusive Xbox360 e PS3, facevano un altro sport rispetto alle attuali (che son tutte decisamente mediocri anche lato Sony).
Se facessero giochi tarati solo per quell'HW e quel controller, e che vengono patchati e migliorati SOLO su quell'hw, probabilmente tornerebbero a fare videogiochi che vale la pena giocare e quindi tornerebbe ad avere senso comprare le console per giocarli (che è il motivo per cui comprai Xbox, 360 e PS3 al tempo)
Mi sfugge il ragionamento per il quale i giochi su pc "sono solo marketing" per vendere Play Station e servizi.
Qualcuno mi colma questo, evidentemente mio, gap logico?
Se facessero giochi tarati solo per quell'HW e quel controller, e che vengono patchati e migliorati SOLO su quell'hw, probabilmente tornerebbero a fare videogiochi che vale la pena giocare e quindi tornerebbe ad avere senso comprare le console per giocarli (che è il motivo per cui comprai Xbox, 360 e PS3 al tempo)
Ma va non torneranno mai quei tempi. Per tutta una serie di motivi:
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[*]i costi di sviluppi esplodono, non possono permettersi follie
[*]per il motivo sopra meglio accontentare tutti e fare il compitino, legandosi all'ideologia del momento; notare come ormai i giochi Sony sono pressoché simili ma con diversa ambientazione
[*]vista la complessità sempre maggiore vi saranno sempre patch e sempre più problemi in vista
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L'unico che avrei giocato è il remake dei GoW visto quanto adorai i primi 3 su console all'epoca.
Chissene sinceramente; dall'altra parte c'è Capcom con numeri da capogiro su PC che mostra come le cose potrebbero essere diverse con strategie diametralmente opposte
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