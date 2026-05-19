Sony: stop alle versioni PC dei suoi grandi giochi single player, ecco i motivi

Sony avrebbe deciso di interrompere il porting su PC dei principali giochi single player di PlayStation. Secondo Jason Schreier di Bloomberg, solo i titoli multiplayer e live service continueranno ad arrivare su PC, mentre produzioni come Ghost of Yotei e Saros resteranno esclusive PS5

Negli ultimi anni Sony ha abituato i giocatori PC all'arrivo su Steam di molte delle sue produzioni più importanti. Serie come God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part sono infatti approdate su computer dopo il debutto su console.

Secondo nuove indiscrezioni, questa strategia sta per giungere al termine. Bloomberg aveva già riferito a marzo che Sony stava valutando di interrompere la pubblicazione su PC dei futuri titoli single player prodotti internamente.

Adesso, però, il giornalista Jason Schreier ha confermato che Hermen Hulst ha informato i dipendenti durante una riunione interna che la società continuerà a portare su PC soltanto i giochi multiplayer e quelli basati su servizi live. In base a queste informazioni, produzioni narrative di grande richiamo come Ghost of Yotei e Saros non arriveranno più su Steam, tornando così a essere esclusive PlayStation 5.

SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year. Original story from March: www.bloomberg.com/news/article...



[image or embed] -- Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 18 maggio 2026 alle ore 20:47

La decisione di Sony sulle esclusive che rimarranno su PS5

La decisione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto ai piani annunciati nel 2022, quando Sony aveva espresso l'intenzione di espandere con decisione la propria presenza su piattaforme PC e mobile, ipotizzando che una parte consistente delle nuove uscite potesse arrivare anche al di fuori delle console.

Diversi segnali avevano già suggerito un possibile rallentamento. Alcuni porting PC non avrebbero raggiunto i risultati commerciali sperati, mentre altri sono stati accompagnati da problemi tecnici, controversie legate all'obbligo di account PSN e un'accoglienza meno calorosa del previsto. Alla base del cambiamento potrebbe esserci la volontà di preservare il valore delle esclusive come elemento distintivo del marchio PlayStation e come incentivo all'acquisto della console.

Un ulteriore fattore potrebbe essere rappresentato dalle indiscrezioni su Project Helix, che secondo i rumor potrebbe integrare in modo più profondo store PC come Steam. In questo scenario, mantenere i grandi giochi single player lontani da Steam permetterebbe a Sony di proteggere maggiormente l'unicità del proprio ecosistema.