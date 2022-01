Sony ripesca il marchio Psygnosis, già responsabile di WipeOut e Lemmings

Psygnosis è il nome di una software house che i fan di videogiochi di vecchia data ricorderanno con particolare nostalgia. Sotto questo nome, infatti, sono stati rilasciati indimenticabili capolavori del passato come Lemmings, WipeOut, Formula One e Colony Wars. Nel 1993 lo studio britannico è stato acquisito da Sony ed è diventato una sussidiaria di Sony Computer Entertainment. Dal 1999, invece, è stato rinominato in Studio Liverpool, etichetta con la quale sono stati prodotti alcuni seguiti di WipeOut e i giochi della serie Formula One.

Psygnosis perde i suoi co-fondatori, ma ha una possibilità di ritornare in auge

Sony non sembra voler mollare il marchio, stando alle informazioni che provengono da ResetEra. Il gruppo giapponese, infatti, ha recentemente rinnovato il trademark, il che gli consentirebbe, tra le altre cose, di utilizzare l'iconico logo con il gufo. Di per sé non è una notizia eclatante, visto che il trademark era stato rinnovato anche nel 1998 e nel 2012.

Desta, però, curiosità il fatto che il rinnovo avviene all'indomani dell'acquisizione da parte di Sony di Firesprite, un team britannico che si compone in larga parte di veterani che lavorarono proprio per Psygnosis. Come abbiamo appreso recentemente, Firesprite è al lavoro su un nuovo titolo legato al nuovo progetto PSVR2. Si tratta di Horizon Call of the Mountain che, come suggerisce il titolo, è uno spin-off del popolare franchise di Guerrilla. In passato Firesprite ha realizzato altri titoli per i dispositivi VR di Sony PlayStation, nello specifico The Playroom e Run Sackboy Run!. Per questi motivi, c'è chi sta immaginando un ritorno del logo di Psygnosis, magari in abbinamento a uno dei nuovi progetti di Firesprite.

Non è l'unica circostanza in cui abbiamo sentito parlare di Psygnosis nel recente periodo. Nello scorso dicembre, infatti, è purtroppo giunta la notizia della morte di Ian Hetherington, co-fondatore nel 1984 della software house e veterano dell'industria dei videogiochi britannica. Hetherington, che ha fatto parte del team che ha lanciato l'originale PlayStation, è venuto a mancare dopo una breve malattia. L'altro co-fondatore di Psygnosis, David Lawson, è invece deceduto pochi mesi prima, il 10 agosto dello scorso anno.