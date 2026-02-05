Sony punta sull'IA: brevettati i podcast condotti dai protagonisti delle produzioni PlayStation

Sony ha depositato un brevetto legato alla creazione di podcast generati dall'intelligenza artificiale: ecco come funzionerebbe questo nuovo servizio che potrebbe arrivare in futuro ad arricchire l'ecosistema PlayStation

Anche Sony vuole entrare nel mondo dei servizi che sfruttano l'intelligenza artificiale generativa e, almeno stando a un brevetto, intende farlo in un modo decisamente creativo.

L'azienda nipponica, infatti, sta lavorando a un progetto molto particolare rappresentato da podcast generati dall'IA e con protagonisti i personaggi dei videogiochi PlayStation.

Gli utenti potrebbero ritrovarsi a seguire dei podcast presentati da Kratos o da qualche altro protagonista delle esclusive disponibili sulle console della casa nipponica.

I podcast fatti dall'IA

Il brevetto depositato da Sony si chiama "podcast per videogiocatori generati con LLM". In sostanza, utilizzando un apposito LLM, Sony punterebbe a creare dei podcast condotti dai protagonisti delle sue produzioni e dedicati al mondo dei videogiochi.

I podcast potrebbero essere generati in base al profilo dell'utente e trattare argomenti di suo interesse, come le ultime novità dedicate alle serie videoludiche a cui ha giocato in passato. In questo modo, si andrebbe a creare podcast "su misura", utilizzando i dati dell'utente e andando a generare la voce del "conduttore" del podcast, andando a scegliere tra i vari personaggi preferiti dall'utente stesso.

Il contenuto generato potrebbe anche andare ad affrontare argomenti legati ai giochi a cui l'utente sta giocando, con consigli e commenti. Un sistema di questo tipo fa sorgere tanti dubbi, sia per quanto riguarda la gestione dei dati dell'utente che per l'uso dell'IA per generare la voce di doppiatore umano.

In un contesto in cui il legame tra videogiochi e intelligenza artificiale sta diventando sempre più forte, nonostante le critiche di molti utenti, la soluzione brevettata da Sony apre le porte al lancio di un nuovo servizio. Ne sapremo di più in futuro.