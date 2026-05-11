Sony prevede un'esplosione di nuovi videogiochi grazie all'intelligenza artificiale

Sony ritiene che gli strumenti di intelligenza artificiale renderanno lo sviluppo dei videogiochi più rapido ed efficiente, favorendo un aumento del numero e della varietà dei titoli disponibili. L'azienda sottolinea però che l'AI dovrà supportare gli sviluppatori e non sostituirli

Sony prevede che l'adozione sempre più diffusa dell'intelligenza artificiale porterà a un significativo aumento del numero e della varietà di videogiochi disponibili nei prossimi anni. Durante una recente presentazione agli investitori, il presidente e CEO Hideaki Nishino ha spiegato che i nuovi strumenti basati su AI stanno abbassando le barriere all'ingresso, accelerando i tempi di sviluppo e consentendo a un numero maggiore di creatori di realizzare nuovi progetti.

Secondo Nishino, questa evoluzione renderà il mercato ancora più ricco di contenuti, ampliando le opportunità sia per i grandi studi sia per i team di dimensioni più ridotte. All'interno degli studi PlayStation, l'intelligenza artificiale viene già utilizzata per automatizzare attività ripetitive in settori come controllo qualità, modellazione 3D e animazione.

Tra gli esempi citati figura Mockingbird, uno strumento che consente di trasformare rapidamente i dati grezzi del motion capture in animazioni utilizzabili nel gioco. Pur non sostituendo gli attori coinvolti nelle riprese, questa tecnologia permette di completare in pochi istanti operazioni che in passato richiedevano diverse ore di lavoro.

Sony e la produzione di videogiochi tramite IA

Sony ha inoltre adottato sistemi di machine learning capaci di analizzare filmati di acconciature reali e riprodurre in modo automatico centinaia di ciocche di capelli, semplificando un processo che tradizionalmente richiedeva interventi manuali molto complessi.

Anche il presidente e CEO di Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, ha sottolineato come l'AI stia migliorando l'efficienza produttiva e aprendo la strada a progetti più ambiziosi, prima limitati da costi e tempi di realizzazione. Totoki ha citato inoltre una collaborazione pilota con Bandai Namco, che avrebbe evidenziato notevoli incrementi di velocità e produttività nella creazione di contenuti video.

Secondo Sony, l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo importante anche nel suggerire ai giocatori nuovi titoli, accessori, abbonamenti e prodotti collegati ai loro interessi, migliorando la personalizzazione dell'esperienza. Nonostante l'entusiasmo per queste tecnologie, Nishino ha precisato che l'AI è destinata a potenziare le capacità degli sviluppatori, non a rimpiazzarli. Visione creativa, design e impatto emotivo dei giochi resteranno responsabilità degli esseri umani.