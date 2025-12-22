Sony prepara il terreno per la sua handheld: come potrebbe essere la nuova PlayStation portatile

Sony prepara il terreno per la sua handheld: come potrebbe essere la nuova PlayStation portatile

Anche Sony vuole la sua handheld: l'azienda nipponica starebbe preparando il terreno per il lancio di una nuova PlayStation portatile con una CPU a sei core e funzionalità avanzate per il risparmio energetico

Anche Sony potrebbe seguire il trend del mercato e proporre una nuova handheld, con il lancio di una PlayStation portatile (il nome commerciale potrebbe essere differente). Nuove indiscrezioni provano a ricostruire i piani di Sony.

Una console portatile in arrivo?

Secondo quanto rivelato dall'insider Moore's Law Is Dead, una nuova handheld PlayStation potrebbe presentare una CPU con architettura Zen 6 di AMD e e con 4 core Zen 6c ad alta efficienza, da utilizzare per l'elaborazione dei giochi, e di 2 core Zen 6 LP, per la gestione del sistema operativo e dei processi in background con consumi molto ridotti. Sony starebbe modificando i devkit di PlayStation per integrare il supporto al risparmio energetico e per garantire l'utilizzo di tali funzioni anche su configurazioni a 8 thread.

Secondo la fonte, inoltre, Sony avrebbe avvertito gli sviluppatori del fatto che "i giochi potrebbero essere eseguiti in ambienti con configurazioni di CPU diverse". In sostanza, oltre alle attuali varianti di PS5, potrebbe esserci spazio per una nuova console (la PlayStation portatile). L'obiettivo sarebbe quello di iniziare a ottimizzare i giochi per poter sfruttare il gaming con 8 thread e con funzionalità di risparmio energetico, in modo da poter lanciare una console portatile con la certezza di avere già a disposizione un buon catalogo di giochi ottimizzati. La questione, in ogni caso, è ancora tutta da chiarire. L'azienda nipponica è sicuramente interessata a seguire il trend del settore gaming, con le tante handheld Windows e SteamOS che si divideranno il mercato in futuro. Staremo a vedere se ci saranno novità in tal senso nel corso del 2026.

