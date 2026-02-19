Sony non vuole aumentare il prezzo della PS5 ma cercherà di 'monetizzare' dai suoi utenti

Sony non vuole aumentare il prezzo della PS5 ma cercherà di 'monetizzare' dai suoi utenti

La PS5 non dovrebbe aumentare di prezzo, ma Sony proverà a monetizzare dai suoi utenti attivi per compensare l'aumento dei costi dovuto alla crisi delle memorie in corso da tempo

di pubblicata il , alle 15:31 nel canale Videogames
SonyPlaystation
 

Sony non vuole aumentare il prezzo della PlayStation 5, nonostante la crisi delle memorie in corso. Per centrare quest'obiettivo, molto difficile considerando che anche Nintendo sta valutando l'aumento del prezzo della Switch 2, l'azienda nipponica vuole adottare una strategia ben precisa che passa per la "monetizzazione" della base installata.

L a strategia di Sony

Per affrontare la crisi delle memorie, Sony punta ad adottare una strategia ben precisa. Come sottolineato in apertura, infatti, per compensare l'aumento del costo delle memorie l'obiettivo è monetizzare la base installata. Sony ha venduto più di 92 milioni di PlayStation 5 dal lancio.

Il focus, quindi, non è più la vendita dell'hardware ma la vendita del software che diventa essenziale per sostenere i ricavi dell'intera divisione. Considerando l'aumento dei costi delle memorie, Sony ha intenzione di focalizzarsi con maggiore attenzione su questo aspetto, composto non solo dalla vendita dei giochi (e dalle commissioni sui contenuti digitali).

Per il futuro, infatti, l'azienda proverà ad arricchire il valore dei suoi servizi e, quindi, a offrire nuovi abbonamenti e altri contenuti di questo tipo per "monetizzare" dalla base installata di PlayStation 5. Per quanto riguarda l'hardware, le vendite potrebbero continuare a essere (soprattutto considerando i costi enormi per passare al gaming su PC). I prezzi della console potrebbero aumentare ma Sony potrebbe cercare di contenere il più possibile i rincari, anche riducendo i margini.

La situazione andrà analizzata nel corso delle prossime settimane, per verificare come evolverà il prezzo della console e quali saranno le novità che Sony presenterà per incrementare il più possibile i ricavi derivanti dalla vendita di servizi ai suoi utenti.

I migliori sconti su Amazon oggi
-37%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 60.80 Compra ora
-37%

LEFANT M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

140.33 Compra ora
-25%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 74.99 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^