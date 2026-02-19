Sony non vuole aumentare il prezzo della PS5 ma cercherà di 'monetizzare' dai suoi utenti
La PS5 non dovrebbe aumentare di prezzo, ma Sony proverà a monetizzare dai suoi utenti attivi per compensare l'aumento dei costi dovuto alla crisi delle memorie in corso da tempodi Davide Raia pubblicata il 19 Febbraio 2026, alle 15:31 nel canale Videogames
Sony non vuole aumentare il prezzo della PlayStation 5, nonostante la crisi delle memorie in corso. Per centrare quest'obiettivo, molto difficile considerando che anche Nintendo sta valutando l'aumento del prezzo della Switch 2, l'azienda nipponica vuole adottare una strategia ben precisa che passa per la "monetizzazione" della base installata.
L a strategia di Sony
Per affrontare la crisi delle memorie, Sony punta ad adottare una strategia ben precisa. Come sottolineato in apertura, infatti, per compensare l'aumento del costo delle memorie l'obiettivo è monetizzare la base installata. Sony ha venduto più di 92 milioni di PlayStation 5 dal lancio.
Il focus, quindi, non è più la vendita dell'hardware ma la vendita del software che diventa essenziale per sostenere i ricavi dell'intera divisione. Considerando l'aumento dei costi delle memorie, Sony ha intenzione di focalizzarsi con maggiore attenzione su questo aspetto, composto non solo dalla vendita dei giochi (e dalle commissioni sui contenuti digitali).
Per il futuro, infatti, l'azienda proverà ad arricchire il valore dei suoi servizi e, quindi, a offrire nuovi abbonamenti e altri contenuti di questo tipo per "monetizzare" dalla base installata di PlayStation 5. Per quanto riguarda l'hardware, le vendite potrebbero continuare a essere (soprattutto considerando i costi enormi per passare al gaming su PC). I prezzi della console potrebbero aumentare ma Sony potrebbe cercare di contenere il più possibile i rincari, anche riducendo i margini.
La situazione andrà analizzata nel corso delle prossime settimane, per verificare come evolverà il prezzo della console e quali saranno le novità che Sony presenterà per incrementare il più possibile i ricavi derivanti dalla vendita di servizi ai suoi utenti.
