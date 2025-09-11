Sony lancia PlayStation Family: l'app che permette di gestire il gioco dei bambini

Sony Interactive Entertainment compie un nuovo passo importante verso la tutela dei giocatori più giovani con il lancio ufficiale di PlayStation Family, un'app mobile dedicata al filtro dei contenuti e alla gestione dell'esperienza di gioco. Disponibile da oggi su App Store e Google Play Store, l'app è pensata per dare ai genitori strumenti semplici ed efficaci per monitorare e guidare le attività dei propri figli sulle console PlayStation.

Da sempre, PlayStation integra funzioni di controllo parentale sulle sue piattaforme. Già su PS4 e PS5, ad esempio, sono presenti opzioni come la limitazione del tempo di gioco e la restrizione in base all'età dei contenuti. Con PlayStation Family, però, queste funzioni diventano ancora più immediate e accessibili, grazie a un'interfaccia intuitiva direttamente su smartphone o tablet.

Tra le novità più significative introdotte dall'app troviamo un report dettagliato delle attività, che consente ai genitori di avere un quadro chiaro del tempo trascorso dai bambini davanti alla console e dei giochi utilizzati.

PlayStation Family: ulteriori opportunità offerte dall'app

PlayStation Family offre la possibilità di gestire le richieste di tempo extra. Se un bambino desidera prolungare la sessione di gioco, può inviare una richiesta ai genitori che, con un semplice tocco sull'app, possono approvarla o rifiutarla. Una soluzione che rende più flessibile la gestione del tempo, mantenendo comunque il controllo nelle mani degli adulti.

L'app include anche un sistema avanzato di monitoraggio dei contenuti, che consente ai genitori di verificare a quali giochi e applicazioni i figli hanno accesso. Questo strumento si rivela particolarmente utile per evitare che i più piccoli entrino in contatto con contenuti non adatti alla loro età, garantendo un ambiente di intrattenimento sicuro e adatto a tutta la famiglia.

In un contesto in cui i videogiochi rischiano di essere annoverati tra gli elementi nocivi e dannosi per la società (in maniera erronea se diretta) un'iniziativa del genere non può che essere accolta positivamente dalla community dei videogiocatori.