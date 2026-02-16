Sony lancia nel Regno Unito il programma 'Flex': PS5 a noleggio da 9,95 sterline al mese con restituzione obbligatoria

Sony ha lanciato nel Regno Unito il programma Flex con Raylo, permettendo di noleggiare PS5 da 9,95 sterline al mese per 12, 24 o 36 mesi. La console va restituita a fine contratto. Non è un finanziamento per l'acquisto ma un leasing

Sony ha avviato nel Regno Unito un nuovo programma di leasing per PlayStation 5, offrendo la possibilità di noleggiare la console a partire da 9,95 sterline al mese (circa 11,50EUR). L'iniziativa, chiamata "Flex", nasce dalla collaborazione con Raylo, un servizio britannico specializzato in abbonamenti tecnologici. Il programma prevede diverse opzioni contrattuali: 12, 24 o 36 mesi, oltre a un piano flessibile a rinnovo mensile.

L'offerta più conveniente è quella triennale, che consente di ottenere una PS5 Slim a 9,95 sterline al mese. Il piano più costoso è invece quello flessibile, che richiede 19,50 sterline mensili per la stessa console e fino a 37,49 sterline al mese per la versione PS5 Pro da 2 TB.

Sono inclusi anche altri dispositivi dell'ecosistema PlayStation, come PSVR2, PlayStation Portal e il controller DualSense Edge, noleggiabile da 6,50 sterline al mese con contratto triennale.

Join your friends on PlayStation 5 with Flex. Lease a PS5 Digital Edition console starting at £9.95 per month, for a limited time only: https://t.co/7O84kquQ89 pic.twitter.com/RCeCNQfdZF -- PlayStation UK (@PlayStationUK) February 12, 2026

Come funziona, tecnicamente, il noleggio di PS5 nel Regno Unito?

È importante chiarire che non si tratta di un finanziamento finalizzato all'acquisto. Al termine del contratto, la console deve essere restituita oppure si può scegliere di effettuare un upgrade. In altre parole, l'utente paga per l'utilizzo del dispositivo, ma non ne diventa proprietario. Raylo specifica comunque che è possibile discutere eventuali opzioni di riscatto, anche se non fanno parte del modello standard.

Facendo un rapido calcolo, noleggiare una PS5 Slim per 36 mesi a 9,95 sterline comporta una spesa complessiva di circa 358 sterline, una cifra non troppo distante dal prezzo di vendita tradizionale della console, che in passato è stata proposta anche a meno durante promozioni.

Per questo motivo, il servizio potrebbe risultare più interessante per un utilizzo a breve termine: ad esempio, noleggiare la console per uno o due mesi in occasione dell'uscita di un'esclusiva, sfruttando il piano flessibile. Il programma si inserisce in una tendenza sempre più diffusa verso modelli in abbonamento, dove l'accesso sostituisce il possesso.