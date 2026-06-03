Sony ha annunciato il lancio globale dello stick di combattimento wireless FlexStrike per PS5 e PC

Sony ha annunciato il lancio globale dello stick di combattimento wireless FlexStrike per PS5 e PC

Sony lancerà il nuovo stick di combattimento wireless FlexStrike il 6 agosto 2026 per PS5 e PC. I preordini partiranno il 12 giugno al prezzo di 199,99EUR. Entro fine anno arriveranno anche gli altoparlanti wireless Pulse Elevate, progettati per offrire un'esperienza audio più immersiva ai giocatori

di pubblicata il , alle 11:01 nel canale Videogames
Sony
 

Sony Interactive Entertainment ha annunciato nuovi dettagli sui prossimi accessori destinati all'ecosistema PlayStation 5 e PC, confermando il lancio dello stick di combattimento wireless FlexStrike e fornendo un aggiornamento sugli altoparlanti wireless Pulse Elevate.

Secondo quanto comunicato da Isabelle Tomatis, Vice Presidente Global Marketing di Sony Interactive Entertainment, il nuovo stick di combattimento wireless FlexStrike sarà disponibile a livello globale a partire dal 6 agosto 2026. Il lancio arriverà in concomitanza con l'uscita di MARVEL Tokon: Fighting Souls, offrendo agli appassionati dei giochi di combattimento una nuova periferica dedicata.

FlexStrike rappresenta il primo stick di combattimento sviluppato da PlayStation ed è stato progettato per essere compatibile sia con PS5 sia con PC. Sony sottolinea che il dispositivo è stato pensato per soddisfare le esigenze del gioco competitivo, senza rinunciare alla praticità del trasporto. Lo stick integra infatti una batteria ricaricabile e viene fornito con una custodia da trasporto dotata di tracolla, una soluzione che consente ai giocatori di portarlo facilmente a tornei, incontri competitivi o sessioni di gioco tra amici.

FlexStrike e la nuova periferica di Sony

I preordini dello stick di combattimento wireless FlexStrike apriranno il 12 giugno 2026. Il prezzo consigliato al pubblico è stato fissato a 199,99EUR. Gli utenti potranno effettuare la prenotazione attraverso il portale PlayStation Direct, nei Paesi in cui il servizio è disponibile, oppure presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Sony ha inoltre specificato che, a partire dalle ore 10:00 del 12 giugno, i giocatori di numerosi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Austria, avranno accesso ai preordini in quantità limitate tramite il negozio online ufficiale. Gli ordini effettuati direttamente attraverso PlayStation Direct potranno inoltre beneficiare della consegna gratuita il giorno del lancio per i preordini idonei.

Per quanto riguarda gli altoparlanti wireless Pulse Elevate, Sony ha confermato che il prodotto arriverà entro la fine del 2026. Gli altoparlanti integreranno molte delle innovazioni già presenti nelle cuffie Pulse Explore e Pulse Elite, con l'obiettivo di offrire un'esperienza audio più immersiva anche al di fuori del tradizionale ambiente di gioco in salotto.

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3 Commenti
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alethebest9003 Giugno 2026, 11:26 #1
Sony dacci i giochi su PC, sticazzi l'hardware
TheZeb03 Giugno 2026, 15:50 #2
Ma come... i pc che vogliono i giochi della play ?
Alodesign03 Giugno 2026, 16:00 #3
Originariamente inviato da: TheZeb
Ma come... i pc che vogliono i giochi della play ?


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