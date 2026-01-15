Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno nel catalogo PS Plus Extra e Premium

Sony ha annunciato i nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium disponibili dal 20 gennaio 2026. Tra i titoli principali spiccano Resident Evil Village e Like a Dragon: Infinite Wealth. Il catalogo include anche Darkest Dungeon 2, art of rally e il classico Ridge Racer per gli abbonati Premium

Sony ha ufficializzato il nuovo catalogo di giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, confermando le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi tramite un leak. A partire dal 20 gennaio 2026, gli abbonati potranno accedere a una selezione particolarmente ricca, guidata da due titoli di grande richiamo: Resident Evil Village e Like a Dragon: Infinite Wealth.

Il vero protagonista del mese è senza dubbio Resident Evil Village, disponibile sia su PS4 che su PS5. L'ottavo capitolo principale della storica saga Capcom porta i giocatori in un inquietante villaggio europeo dominato da creature mostruose e atmosfere horror, offrendo un mix riuscito di esplorazione, azione e tensione narrativa. L'arrivo nel catalogo PS Plus rappresenta un'ottima occasione per chi non ha ancora affrontato l'avventura di Ethan Winters.

Accanto a lui spicca Like a Dragon: Infinite Wealth, ultimo capitolo principale della celebre serie giapponese. Il titolo prosegue il percorso iniziato con Yakuza: Like a Dragon, puntando con decisione sul combattimento a turni e su una storia più ampia e ambiziosa, ricca di personaggi carismatici e momenti sopra le righe. Anche questo gioco sarà disponibile su entrambe le generazioni di console PlayStation.

I nuovi giochi introdotti nel catalogo PS Plus Extra e Premium

Il catalogo di gennaio include inoltre una serie di produzioni molto diverse tra loro, capaci di soddisfare gusti differenti. Tra queste troviamo A Little to the Left, puzzle game rilassante e creativo, art of rally, esperienza di guida stilizzata e minimalista, Expeditions: A MudRunner Game, dedicato all'esplorazione off-road, The Exit 8, thriller psicologico dalle atmosfere disturbanti, e Darkest Dungeon 2, il seguito del celebre roguelike strategico noto per la sua difficoltà e il tono cupo. Tutti questi titoli sono giocabili sia su PS4 che su PS5.

Per i possessori di PS5 arriva anche un'esclusiva: A Quiet Place: The Road Ahead. Pur non essendo considerato uno dei migliori survival horror stealth, il gioco può risultare interessante per i fan della saga cinematografica, grazie alla sua ambientazione e all'attenzione al silenzio come meccanica centrale.

Infine, gli abbonati PlayStation Plus Premium riceveranno un classico intramontabile: Ridge Racer. Disponibile su PS4 e PS5, il titolo include tutte le funzionalità moderne come salvataggi rapidi, rewind, up-rendering e filtri personalizzati.