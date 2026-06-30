Sony esce allo scoperto? In arrivo una PlayStation portatile segreta

Sony ha lasciato intendere che la prossima generazione di PlayStation potrebbe offrire un'esperienza di gioco più ampia rispetto a quella tradizionalmente legata al salotto di casa. L'indicazione arriva da una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, durante la quale l'azienda ha illustrato la propria visione per il futuro della piattaforma.

Nel corso dell'incontro, un investitore ha chiesto come Sony intenda riconquistare gli utenti che negli ultimi anni sono passati al gaming su PC e quali cambiamenti potrebbero accompagnare la nuova generazione di console. La società ha spiegato che PlayStation è stata a lungo identificata con il gioco davanti al televisore, ma che le abitudini dei giocatori stanno cambiando. Sempre più persone utilizzano monitor personali e configurazioni differenti, motivo per cui Sony ha ampliato la propria offerta con accessori dedicati, come monitor e sistemi audio.

Guardando al futuro, l'obiettivo dichiarato non è semplicemente competere con il PC, ma proporre un'esperienza esclusiva del marchio PlayStation. L'azienda ha parlato di un'evoluzione tecnologica accompagnata da nuove modalità di utilizzo, capaci di garantire continuità nel gioco anche al di fuori dell'ambiente domestico tradizionale.

Ulteriori dettagli sulle possibili nuove console PlayStation

Queste dichiarazioni hanno riacceso le indiscrezioni sulla possibile realizzazione di una nuova console portatile. Attualmente Sony permette già di giocare in mobilità tramite Remote Play e PlayStation Portal, mentre in passato alcune indiscrezioni avevano suggerito lo sviluppo di un nuovo dispositivo handheld. Anche l'introduzione di una modalità di risparmio energetico in alcuni giochi PS5 è stata interpretata come un possibile indizio in questa direzione.

Durante l'incontro si è parlato anche della strategia commerciale relativa all'hardware. Sony ha ribadito di considerare le console il punto di partenza dell'intero ecosistema PlayStation, ma ha precisato di non voler vendere i propri dispositivi con perdite significative.

L'azienda ha ricordato di aver già aumentato i prezzi in alcuni mercati internazionali a causa dell'incremento dei costi dei componenti, sottolineando però che la domanda non ha registrato cali rilevanti. Secondo Sony, il valore offerto dai propri prodotti dovrà giustificare il prezzo richiesto, mentre la società continuerà a monitorare l'andamento del mercato prima di definire le decisioni finali. Al momento non è stata annunciata una data di lancio per la prossima PlayStation.