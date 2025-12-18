Sony e Tencent chiudono la disputa su Light of Motiram, il clone di Horizon
La causa intentata da Sony contro Tencent per Light of Motiram, accusato di imitare la serie Horizon, si è conclusa con un accordo riservato. Il gioco è stato rimosso da Steam ed Epic Games Store e la disputa è stata definitivamente archiviatadi Francesco Messina pubblicata il 18 Dicembre 2025, alle 12:01 nel canale Videogames
La battaglia legale tra Sony e Tencent legata a Light of Motiram si è conclusa molto più rapidamente del previsto. Dopo aver intentato causa nel luglio scorso, accusando il colosso cinese di aver realizzato un titolo eccessivamente simile alla serie Horizon, Sony ha raggiunto un accordo riservato con Tencent, mettendo fine al procedimento giudiziario. La causa è stata archiviata con pregiudizio, il che significa che non potrà essere riaperta in futuro sugli stessi presupposti.
Light of Motiram, sviluppato da Polaris Quest, aveva attirato l'attenzione fin dal suo annuncio per le forti somiglianze estetiche e tematiche con l'universo di Horizon. Ambientazioni naturali rigogliose, tecnologia futuristica e creature meccaniche simili ad animali avevano subito acceso il dibattito online. Secondo Sony, però, non si trattava solo di ispirazione: la compagnia sosteneva che il gioco fosse una vera e propria imitazione, arrivando a definire il progetto un "clone" di una delle proprie IP di punta.
Sony, tra le altre cose, ha contestato a Tencent la somiglianza tra la protagonista di Light of Motiram e Aloy
Uno degli elementi più contestati riguardava il personaggio principale di Light of Motiram, giudicato troppo vicino ad Aloy, protagonista di Horizon. Sony affermava che Tencent avesse utilizzato questa figura, ritenuta confondibile con il personaggio originale, come perno centrale della strategia di marketing, aggravando così le violazioni di copyright e marchio registrato. Nella documentazione legale, l'azienda giapponese sosteneva che tali somiglianze potessero causare un danno irreparabile sia al pubblico sia all'identità del brand Horizon.
A seguito dell'accordo, Light of Motiram è scomparso dalle principali piattaforme digitali. Il gioco non risulta più disponibile né su Steam né sullEpic Games Store, nonostante il sito ufficiale continui a mostrare collegamenti alle pagine dei negozi. Secondo i dati di SteamDB, l'applicazione è stata ritirata e non può più essere acquistata o scaricata, confermando di fatto lo stop alla distribuzione.
I dettagli dell'intesa tra Sony e Tencent non sono stati resi pubblici, come spesso accade in casi di questo tipo. Entrambe le aziende hanno dichiarato di aver raggiunto una soluzione soddisfacente e di non voler rilasciare ulteriori commenti. Questo silenzio lascia spazio a diverse interpretazioni: dal possibile abbandono definitivo del progetto a una sua profonda revisione per evitare ulteriori controversie.
