Sony e Bad Robot uniscono le forze: in arrivo un co-op shooter firmato dal creatore di Left 4 Dead

Sony collabora con Bad Robot Games per sviluppare un nuovo shooter cooperativo per PS5 e PC, diretto da Mike Booth, creatore di Left 4 Dead. Il progetto, ancora in sviluppo iniziale, promette di espandere la formula co-op e potrebbe appartenere a un nuovo franchise o a un universo transmediale già esistente

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una nuova collaborazione strategica con Bad Robot Games, lo studio videoludico fondato da J.J. Abrams, che segna un passo significativo nel panorama dei giochi co-op.

Laccordo prevede la produzione e la pubblicazione di un titolo completamente nuovo per PlayStation 5 e PC, diretto da una figura di grande esperienza nel genere: Mike Booth, creatore di Left 4 Dead. La scelta di Booth non è casuale, poiché il suo lavoro ha definito gli standard della cooperazione a quattro giocatori, del ritmo serrato e della forte rigiocabilità.

Bad Robot Games, fondato nel 2018 anche grazie al supporto di Tencent, ha finora principalmente svolto ruoli di consulenza o supporto creativo, contribuendo a progetti come Weird West e la serie interattiva Silent Hill: Ascension. Tuttavia, questo nuovo gioco rappresenta la prima produzione sviluppata internamente, segnando una nuova fase nella crescita dello studio, che opera interamente da remoto.

Ulteriori dettagli sul progetto di Sony e Bad Robot

Qualche mese fa, Booth aveva lasciato indizi sulla direzione del progetto intervenendo su Reddit, dove aveva anticipato di essere al lavoro su un nuovo gioco cooperativo "costruito sulle fondamenta di ciò che ha reso speciale L4D". Aveva inoltre sottolineato come il team stesse esplorando nuove possibilità del genere, espandendo la formula classica della co-op in modi che desiderava sperimentare da tempo.

Sebbene il titolo sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, Bad Robot Games ha già aperto una lista dattesa per coloro che desiderano partecipare ai futuri playtest. Secondo un comunicato ufficiale, Bad Robot Games si definisce come uno studio dedicato a sviluppare "nuovi ed esistenti franchise transmediali".

Questo elemento alimenta le speculazioni sulla possibilità che il nuovo gioco possa essere collegato a universi cinematografici già noti, come Cloverfield, marchio associato da sempre alla produzione di Abrams. Lidea di un co-op shooter ambientato in quelluniverso, diretto dal creatore di Left 4 Dead, risulta particolarmente affascinante per i fan. Anche se non sono stati rivelati dettagli sulla storia, il gameplay o lambientazione, la combinazione tra Sony, Bad Robot e Mike Booth rappresenta un mix estremamente promettente.