Sony DualSense scende a 59,99: prezzo super per il controller PS5 più cercato

Il controller wireless Sony DualSense torna protagonista su Amazon con un prezzo di 59,99, una soglia molto interessante per chi sta pensando di aggiungere un secondo pad ufficiale alla console oppure di sostituire il controller principale con la versione bianca più iconica della gamma PlayStation.

Occhio perché anche la versione nell'accattivante colore Nova Pink è ora disponibile a questo prezzo super, così come quella in bianco. Il DualSense resta uno degli accessori più riconoscibili dell'ecosistema PS5 perché integra alcune delle funzioni che hanno segnato il salto generazionale della console Sony, a partire dal feedback tattile, che sostituisce la vibrazione tradizionale con risposte molto più precise e capaci di restituire sensazioni differenti in base allazione di gioco e al contesto su schermo.

Altro elemento chiave sono i trigger adattivi, progettati per offrire livelli variabili di forza e tensione durante l'utilizzo dei tasti L2 e R2: nei titoli compatibili questo si traduce in una maggiore percezione di resistenza, per esempio durante la frenata in un gioco di guida oppure mentre si tende un arco.

Dal punto di vista tecnico, il controller integra anche il microfono incorporato e jack audio da 3,5 mm, così da consentire la chat vocale immediata oppure il collegamento diretto di cuffie compatibili senza passaggi aggiuntivi. È presente inoltre un pulsante dedicato per disattivare rapidamente la cattura della voce, soluzione comoda per gestire privacy e comunicazione durante le sessioni online.

Non manca il pulsante Create, evoluzione diretta del tasto Share, pensato per catturare screenshot, registrare clip e condividere più facilmente i momenti di gioco, una funzione ormai centrale per chi pubblica contenuti o semplicemente vuole salvare le sequenze più spettacolari.

Sotto la scocca trovano spazio anche accelerometro e giroscopio, sensori che permettono controlli di movimento intuitivi nei giochi supportati. Inoltre, il design bicolore, con layout ormai immediatamente riconoscibile, abbina ergonomia evoluta, stick migliorati e una barra luminosa ridisegnata che contribuisce all'identità visiva del prodotto.

Per chi desidera un riferimento sul mercato, il prezzo di 59,99 si colloca in una fascia competitiva rispetto ai principali comparatori online.