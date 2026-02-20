Sony chiude Bluepoint Games dopo la cancellazione del live-service di God of War e una revisione interna

Sony chiuderà Bluepoint Games a marzo dopo una revisione interna, con circa 70 licenziamenti. Lo studio, acquisito nel 2021 e noto per i remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus, aveva cancellato un live-service di God of War

Sony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, lo studio noto per i remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus. La notizia, riportata da Bloomberg, arriva a seguito di una "recente revisione aziendale" interna. La chiusura sarà effettiva a marzo e comporterà circa 70 licenziamenti.

In una dichiarazione ufficiale, Sony ha definito Bluepoint "un team incredibilmente talentuoso" capace di offrire esperienze tecniche di alto livello alla community PlayStation, ringraziando lo studio per passione e professionalità. Parole eleganti, certo. Resta il fatto che lo studio chiude.

Bluepoint era stato acquisito da Sony nel 2021, in un momento in cui la competenza dello studio nel rifare e rimasterizzare classici PlayStation sembrava un investimento strategico perfetto. L'idea era chiara: valorizzare il catalogo storico della piattaforma con produzioni tecnicamente all'avanguardia.

In che contesto arriva la decisione di chiudere Bluepoint Games per Sony?

Bluepoint sarebbe stato incaricato di sviluppare un titolo live-service ambientato nell'universo di God of War. Il progetto è stato però cancellato nel 2025, insieme a un altro gioco in sviluppo presso Bend Studio. La decisione si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà per la strategia live-service di Sony. Il multiplayer shooter Concord ha visto i server chiudere appena due settimane dopo il lancio.

Poco dopo, Sony ha anche chiuso Firewalk Studios, lo studio responsabile del titolo. Nonostante questi passi falsi, alcune divisioni PlayStation continuano a esplorare il modello online persistente. Guerrilla Games ha annunciato un titolo cooperativo online ambientato nell'universo di Horizon, mentre Bungie, noto per Destiny 2, pubblicherà a marzo l'extraction shooter Marathon.

La chiusura di Bluepoint lascia interrogativi sulla direzione futura di Sony. Quello che sembrava un tassello chiave della strategia PlayStation si conclude così, con un'altra ristrutturazione e decine di professionisti in cerca di una nuova casa.