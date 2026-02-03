Sony brevetta un controller PlayStation touchscreen e senza tasti fisici

Sony ha brevettato un controller PlayStation privo di pulsanti fisici, basato su un touchscreen personalizzabile. Il layout dinamico si adatta all'utente e ai giochi, migliorando accessibilità e flessibilità. Restano dubbi su feedback tattile e utilizzo pratico

Sony sta valutando un'idea radicale che potrebbe cambiare profondamente il concetto di controller PlayStation: un gamepad completamente privo di pulsanti fisici, basato esclusivamente su un ampio touchscreen personalizzabile. L'informazione emerge da un brevetto depositato nel febbraio 2023 e approvato ufficialmente nei giorni scorsi, scoperto da Insider Gaming.

Secondo la documentazione, il controller abbandonerebbe del tutto pulsanti tradizionali, D-pad e levette analogiche. Al loro posto, la superficie superiore sarebbe costituita quasi interamente da uno schermo sensibile al tocco, in grado di supportare gesture come tocchi, pressioni e scorrimenti. Le aree di controllo non sarebbero fisse, ma dinamiche, adattandosi alla posizione delle dita dell'utente.

Sony sottolinea come i controller attuali non siano una soluzione universale. Dimensioni, disposizione dei comandi e feedback fisico possono rappresentare un problema per alcuni utenti, soprattutto in termini di accessibilità. Il controller touchscreen permetterebbe di spostare, ridimensionare o persino eliminare pulsanti virtuali, offrendo layout su misura per ogni giocatore o per specifici giochi che richiedono pochi comandi.

Ulteriori dettagli sulle possibili feature del controller touch screen di PlayStation

Una delle funzionalità più interessanti descritte nel brevetto riguarda il riconoscimento dell'utente. Il dispositivo sarebbe in grado di identificare chi lo impugna e caricare automaticamente il layout preferito, rendendo l'esperienza immediata e altamente personalizzata. Tuttavia, non mancano le criticità.

Chi ha utilizzato controlli touch su smartphone sa bene che la mancanza di feedback tattile può compromettere precisione e comfort, aumentando il rischio di tocchi accidentali. Sony sembra consapevole di questi limiti e propone alcune soluzioni: il brevetto menziona sensori di pressione e di calore, capaci di distinguere tra una vera pressione intenzionale e un semplice appoggio delle dita. Questo permetterebbe di regolare dinamicamente la sensibilità delle aree di input.

Come sempre accade con i brevetti, non c'è alcuna garanzia che questo controller diventi un prodotto reale. È inoltre altamente improbabile che una soluzione così estrema venga adottata come controller standard di PlayStation 6, considerando la forte resistenza dei giocatori verso un'esperienza totalmente priva di comandi fisici. Più plausibile è l'ipotesi che Sony possa proporre questo controller come accessorio opzionale.

