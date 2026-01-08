Sony brevetta 'Ghost Player': se ti blocchi in una sezione di gioco, ci pensa l'IA a completarla
Sony ha brevettato una tecnologia AI chiamata Ghost Player che permetterebbe ai giochi PlayStation di aiutare o completare sezioni difficili al posto del giocatore. Il sistema mostrerebbe soluzioni o porterebbe a termine livelli interi. Non è però confermata una futura implementazione ufficialedi Francesco Messina pubblicata il 08 Gennaio 2026, alle 11:11 nel canale Videogames
Sony ha depositato un nuovo brevetto che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i giocatori affrontano i momenti più difficili nei videogiochi PlayStation. La tecnologia, denominata "Ghost Player", prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per consentire ai giochi di "giocarsi da soli" quando un utente rimane bloccato e non riesce a progredire.
Il brevetto è stato inizialmente depositato nel settembre 2024, ma è tornato sotto i riflettori questa settimana, dopo la pubblicazione di un rapporto della World Intellectual Property Organization. Secondo la documentazione, il sistema permetterebbe di evocare una versione AI del personaggio controllato dal giocatore, capace di mostrare o risolvere una specifica sezione del gioco.
Il funzionamento si baserebbe su due modalità principali. In "Guide Mode", il Ghost Player dimostrerebbe la soluzione di un puzzle o di una sequenza complessa, lasciando poi al giocatore il compito di replicarla. In "Complete Mode", invece, l'AI completerebbe interamente la sezione per conto dell'utente. Un esempio citato nel brevetto riguarda Uncharted: se un giocatore fosse bloccato su un enigma, potrebbe osservare un Nathan Drake controllato dall'AI mentre mostra passo dopo passo la soluzione.
Il Ghost Player di Sony è un'assoluta novità nel mondo del gaming?
Sistemi di assistenza simili non sono una novità nel mondo dei videogiochi. Molti titoli permettono già di abbassare la difficoltà, saltare combattimenti o ricevere suggerimenti per i puzzle. Tuttavia, alcuni giochi PlayStation recenti, come God of War Ragnarök, sono stati criticati per degli aiuti eccessivamente invasivi, con personaggi non giocanti che suggeriscono soluzioni quasi immediatamente.
Ciò che rende interessante il brevetto Sony è il fatto che l'AI non si baserebbe su sequenze pre-registrate dagli sviluppatori, ma verrebbe addestrata su filmati di gameplay esistenti, apprendendo dinamicamente come affrontare le varie situazioni. Questo sistema sembra un'evoluzione naturale del PS5 Game Help, la funzione introdotta con PlayStation 5 che fornisce suggerimenti tramite immagini o video accessibili direttamente durante il gioco.
Va comunque sottolineato che non esistono conferme ufficiali sull'effettiva implementazione di questa tecnologia in futuri giochi o hardware PlayStation. Come spesso accade, molti brevetti restano concetti teorici.
