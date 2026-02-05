Sony annuncia: sono state vendute ben 92,2 milioni di Playstation 5

Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto 92,2 milioni di unità spedite a livello globale entro dicembre 2025. Nonostante un lieve calo delle spedizioni hardware, crescono le vendite software, i titoli first-party e gli utenti attivi su PlayStation Network

Sony ha raggiunto un nuovo traguardo storico con PlayStation 5. Nei suoi ultimi risultati finanziari, relativi al trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025, l'azienda giapponese ha confermato che la console ha superato quota 92 milioni di unità spedite a livello globale. Un risultato che consolida ulteriormente il successo della PS5, nonostante un leggero rallentamento delle spedizioni rispetto all'anno precedente.

Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2025, Sony ha spedito circa 8 milioni di unità di PlayStation 5. Si tratta di un calo di circa 1,5 milioni di console rispetto allo stesso trimestre dell'anno fiscale precedente, un dato che riflette una fisiologica stabilizzazione del mercato hardware dopo gli anni iniziali di forte domanda. Tuttavia, queste spedizioni sono state sufficienti a portare il totale complessivo a 92,2 milioni di unità spedite nel mondo, avvicinando sempre di più la console alla soglia simbolica dei 100 milioni.

Parallelamente, il business software continua a mostrare segnali molto positivi. Le vendite complessive di giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 hanno raggiunto 97,2 milioni di unità nel trimestre, registrando un aumento di 1,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato particolarmente significativo riguarda i titoli first-party, che hanno totalizzato 13,2 milioni di unità vendute, con una crescita annua di 1,6 milioni. Questo conferma la forza delle produzioni interne di Sony, che continuano a rappresentare un pilastro fondamentale dell'ecosistema PlayStation.

Oltre al numero di PS5 vendute, emergono ulteriori dati interessanti

Un altro elemento chiave emerso dal report riguarda la crescente digitalizzazione del mercato. Il 76% di tutte le vendite software del trimestre è avvenuto tramite download digitali completi, segnando un aumento del 2% su base annua. Questo trend evidenzia come i giocatori stiano progressivamente abbandonando il formato fisico, favorendo la comodità del digitale e rafforzando il ruolo del PlayStation Store come canale centrale per la distribuzione dei contenuti.

Anche sul fronte dei servizi online, Sony registra numeri in crescita. Al 31 dicembre 2025, PlayStation Network contava 132 milioni di utenti attivi mensili, tre milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Questo aumento testimonia un coinvolgimento costante della community e l'importanza dei servizi online, del multiplayer e delle funzionalità social offerte dalla piattaforma.

Nel complesso, i dati mostrano una PlayStation 5 in ottima salute: sebbene le spedizioni hardware abbiano subito un lieve rallentamento, l'ecosistema PlayStation continua a espandersi e a far registrare ottimi risultati.