Sony annuncia i giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential di giugno 2026
Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2026. I titoli saranno riscattabili dal 2 giugno al 6 luglio e resteranno accessibili agli abbonati con sottoscrizione attivadi Francesco Messina pubblicata il 27 Maggio 2026, alle 08:31 nel canale Videogames
SonyPlaystation
Sony ha annunciato ufficialmente i tre giochi che entreranno nel catalogo mensile di PlayStation Plus Essential nel mese di giugno 2026. Gli abbonati al servizio potranno riscattare i nuovi titoli dal 2 giugno al 6 luglio, mantenendo poi l'accesso ai giochi finché l'abbonamento a PlayStation Plus resterà attivo su uno qualsiasi dei livelli disponibili.
Il titolo più rilevante della selezione è probabilmente Grounded: Fully Yoked Edition, sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios. Il gioco era stato lanciato inizialmente nel 2020 in accesso anticipato su Xbox e PC, prima di ricevere la versione completa nel 2022. Successivamente, nel 2024, il titolo è arrivato anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch come parte della strategia multipiattaforma avviata da Xbox per alcuni dei suoi giochi first-party.
Grounded propone un'esperienza survival in miniatura nella quale i giocatori devono sopravvivere in un giardino trasformato in un ambiente ostile dopo essere stati rimpiccioliti. La versione Fully Yoked Edition include tutti gli aggiornamenti pubblicati fino a oggi.
Your PlayStation Plus Monthly Games for June:-- PlayStation (@PlayStation) May 26, 2026
? Grounded Fully Yoked Edition
? Nickelodeon All-Star Brawl 2
? Warhammer 40,000: Darktide
Full details https://t.co/eoiKwb8FnV pic.twitter.com/ujlBsUrd4N
Gli altri due giochi "gratis" di questo mese di giugno per gli abbonati al PS Plus Essential
Il secondo gioco incluso nella lineup di giugno è Nickelodeon All-Star Brawl 2, un picchiaduro ispirato alla formula di Super Smash Bros. Il titolo mette uno contro l'altro numerosi personaggi provenienti dalle serie animate di Nickelodeon. Tra i franchise presenti figurano SpongeBob, Le Tartarughe Ninja e altri ancora Il gioco supporta combattimenti fino a quattro giocatori contemporaneamente.
Completa la selezione Warhammer 40,000: Darktide, sparatutto cooperativo ambientato nell'universo di Warhammer 40,000. Il titolo è stato sviluppato dal team responsabile della serie Vermintide e propone missioni cooperative per quattro giocatori, con combattimenti contro orde di nemici in ambientazioni fantascientifiche particolarmente cupe.
Tutti e tre i giochi potranno essere aggiunti alla libreria degli utenti tra il 2 giugno e il 6 luglio 2026. Dopo quella data verranno sostituiti da una nuova selezione mensile.
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