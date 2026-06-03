Sony annuncia God of War: Laufey, nuovo capitolo con protagonista la moglie defunta di Kratos

PlayStation Studios ha annunciato God of War: Laufey, nuovo capitolo della serie con protagonista Faye, moglie di Kratos. Ambientato nell'Everywhen, un aldilà dove divinità di diverse mitologie lottano per il potere, il gioco introduce nuovi nemici, una nuova arma e una storia parallela

PlayStation Studios ha annunciato ufficialmente God of War: Laufey, un nuovo capitolo della celebre saga che avrà come protagonista Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus. Dopo aver raccontato le vicende di Kratos e di suo figlio nel ciclo nordico della serie, gli sviluppatori hanno deciso di esplorare una nuova prospettiva, mettendo al centro del racconto uno dei personaggi più importanti ma meno approfonditi dell'universo narrativo di God of War.

La presentazione del gioco è stata accompagnata da circa venti minuti di gameplay che sembrano appartenere alle fasi iniziali dell'avventura. Le sequenze introduttive richiamano direttamente l'inizio di God of War del 2018: Kratos depone il corpo di Faye su una pira funeraria e le rende omaggio insieme ad Atreus. Tuttavia, la storia prende rapidamente una direzione inaspettata.

Faye si risveglia infatti in un luogo completamente diverso e sembra essere consapevole degli eventi appena accaduti. La protagonista afferma di aver visto la propria pira funeraria e di sapere che Kratos e Atreus hanno iniziato il loro viaggio. Da quel momento intraprende una nuova avventura all'interno di un regno mai mostrato in precedenza nella serie.

God of War: Laufey, ulteriori dettagli sul nuovo gioco annunciato allo State of Play

Nel corso del gameplay vengono mostrati diversi combattimenti che conservano l'impronta tipica della saga, pur offrendo uno stile completamente diverso rispetto a quello di Kratos e Atreus. Successivamente una lunga sequenza narrativa mostra Faye catturata da una nuova fazione di nemici che non ricorda alcuna delle creature incontrate nella saga norrena.

Tra i nuovi personaggi compare anche Phranque, descritto come un "cubo cosmico". Secondo quanto spiegato nel PlayStation Blog, il luogo in cui si svolge l'avventura si chiama Everywhen, una dimensione che funge da aldilà degli dèi e nella quale divinità provenienti da differenti mitologie si contendono il potere.

Durante la fuga dalla prigionia, Faye utilizza la propria magia e ottiene una nuova arma. Si tratta di una lama che può essere lanciata e richiamata, offrendo numerose possibilità tattiche durante i combattimenti. Ad accompagnarla ci sono anche Rue, nastri senzienti collegati all'arma e incaricati di impedirne la perdita. La dimostrazione si conclude con un intenso scontro uno contro uno che mette in mostra le capacità della protagonista e la brutalità del mondo in cui è rimasta intrappolata. Secondo le informazioni disponibili, il debutto potrebbe avvenire non prima del 2027.