Sony abilita lo streaming dei giochi PS5, ma per ora funziona solo su PS5!

Potrebbe sembrare un paradosso, ma in realtà si tratta solo di un primo passo verso il cloud gaming per i titoli PlayStation 5: Sony abiliterà lo streaming dei titoli PS5, ma la funzionalità sarà disponibile solo per l'ammiraglia di casa. Gli iscritti al servizio PlayStation Plus Premium, ovvero il piano top del servizio, potranno accedere a una selezione di titoli di ultima generazione senza la necessità di scaricarli.

Si tratta, in realtà, di un vantaggio importante per gli abbonati che avranno un accesso rapido a quello che, al momento, è un elenco piuttosto contenuto di titoli, ma che sarà ampliato rapidamente. Tra i titoli citati da Sony nel suo post sul PlayStation Blog ci sono produzioni di alto profilo, tra cui first-party come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ghost of Tsushima o multipiattaforma quali Mortal Kombat 11 e Saints Row IV.

L'elenco includerà anche le demo di grandi titoli come Hogwarts Legacy e The Witcher 3: Wild Hunt. Saranno accessibili anche i giochi posseduti dagli utenti, purché siano stati acquistati in formato digitale, quali: Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite.

Insieme ai giochi posseduti dagli utenti saranno accessibili anche eventuali DLC e add-on. Inoltre, i giocatori potranno sfruttare alcune funzionalità quali: screenshot e registrazione video fino a 3 minuti, e supporto all'audio 5.1, 7.1 e Tempest 3D.

Interessante, è la possibilità di scegliere la risoluzione con cui eseguire lo streaming, la quale dovrebbe garantire il miglior compromesso tra qualità e prestazioni in base alle capacità della propria connessione. La nuova funzionalità verrà resa disponibile gradualmente in tre aree: dal 17 ottobre in Giappone, dal 23 ottobre in Europa e dal 30 ottobre negli USA.