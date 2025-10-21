'Solo un idiota continuerebbe a produrre console senza esclusive': Mike Ybarra demolisce Xbox

Mike Ybarra, ex dirigente Microsoft, ha criticato la strategia di Xbox, definendo idiota produrre console senza esclusive. Condanna la campagna "This is an Xbox", accusata di confondere i giocatori, e invita Microsoft a tornare a creare hardware competitivo e titoli unici.

Mike Ybarra, ex dirigente di Microsoft e volto noto dell'industria videoludica, ha duramente criticato la strategia attuale del colosso di Redmond riguardo al marchio Xbox, accusando l'azienda di aver perso la propria identità.

In un intervento sui social, Ybarra ha commentato la recente campagna marketing "This is an Xbox", secondo la quale dispositivi come tablet, visori o smartphone sarebbero considerati parte dell'ecosistema Xbox poiché in grado di accedere al Game Pass. Secondo lui, si tratta di un approccio confuso e dannoso per il brand.

It makes sense to me since they are out of HW and exclusive games. That includes the dedicated OS, which is essential for any console device (ease of use, security, etc). They are a publisher who will embrace Windows. Most will just pirate all the games to the devices unless they Mike Ybarra (@Qwik) October 19, 2025

L'ex dirigente non ha usato mezzi termini: "Solo un idiota continuerebbe a produrre console senza esclusive", ha dichiarato, sottolineando che la forza di una piattaforma hardware risiede proprio nei suoi titoli unici.

Ybarra ha ricordato come, in passato, le esclusive abbiano rappresentato l'anima di Xbox, mentre oggi Microsoft sembra aver perso quella visione, puntando su una strategia di apertura totale che rende la console indistinguibile da altri dispositivi.

L'ex dirigente Microsoft critica la strategia di Xbox: "manca una direzione chiara"

Riferendosi alla scelta di ASUS di adottare Windows 11 per la ROG Ally, Ybarra ha definito la decisione sensata, poiché il sistema operativo Xbox OS non avrebbe offerto alcun vantaggio significativo in termini di giochi o funzionalità esclusive. A suo avviso, il marchio Xbox sta "rimanendo nel mezzo, senza una direzione chiara", oscillando tra l'essere un servizio multipiattaforma e una console tradizionale.

Secondo Ybarra, Microsoft dovrebbe tornare a realizzare hardware potente anche in perdita, accompagnato da titoli esclusivi capaci di spingere le vendite e riconquistare i fan. "Serve una strategia chiara, perché così facendo Xbox rischia di perdere definitivamente il suo posto nel cuore dei videogiocatori", ha aggiunto.

L'ex dirigente ha anche criticato la campagna "Questa è una Xbox", definendola "un'idea sbagliata nel momento sbagliato". Per lui, Xbox dovrebbe tornare a rappresentare un concetto basato sui giochi, non su un ecosistema di dispositivi. "Xbox riguarda i giochi, e i giochi dominano sempre il mondo", ha ribadito. Anche la cofondatrice di Xbox ha espresso opinioni simili, definendo fallimentare la direzione attuale dell'azienda nel settore gaming.